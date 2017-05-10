Общественник Андрей Филатов намерен объединить челябинцев, пострадавших от уплотнительной застройки

10/05/2017 - 14:58 В Челябинске не прекращается конфронтация между жильцами дома № 73 по улице Российской и строительной компанией «ООО «Полис». Пока люди «штурмуют» высокие инстанции от прокуратуры до президента, стройка идёт своим ходом.

Как ранее сообщало агентство «Урал-Пресс-информ» , противостояние жителей дома и строительной компании началось прошлой весной. В апреле 2016 года под окнами неожиданно вырубили деревья старого сквера, поставили забор и вырыли огромный котлован, заявив о начале строительства 18-этажного жилого дома, на двух этажах которого будут располагаться магазины и социальные учреждения с автопарковками. При этом расстояние между стенами построенной в 1984 году девятиэтажки и новой высотки не превысит 30 метров, будут полностью ликвидированы сквер, детская площадка и внутридворовые проезды. Жильцы дома №73 сразу же обратились во все возможные инстанции – от городской администрации и прокуратуры до депутатов и администрации президента России. Но реальной помощи нигде не получили до сих пор.

Как сообщил «Урал-пресс-информ» общественный деятель Андрей Филатов, выступающий в конфликте на стороне жильцов, активисты из их числа пока не намерены опускать руки. «Но всё равно, от такого количества хладнокровных отказов «сверху» люди заметно отчаялись, – отметил Андрей. – По инициативе жильцов на место застройки приезжали представители антикоррупционной службы «КОБРа». Они посоветовали не останавливаться и подавать как можно больше заявлений в суд – на данный момент это единственный оставшийся выход. Конечно, лучше было это делать раньше, но людям не удалось вовремя организоваться. А председатель их КТОСа (комитет территориального общественного самоуправления – ред.) в решении проблемы, похоже, не заинтересована. Она обязана – не реже раза в неделю – проводить с жильцами собрания, чего упорно не делает».

«Прошло уже два судебных заседания, – продолжает Филатов. – Те моменты, которые там озвучивал наш адвокат, напрямую касались конституционных прав граждан. Вернее, их демонстративного несоблюдения. Но суд, не менее демонстративно, все наши доводы проигнорировал. Результат по-прежнему нулевой».

«А в самом начале, когда уже был вырыт котлован для строительства, мы предлагали вместо дома соорудить здесь подземную парковку, чтобы труд рабочих зря не пропал, – дополняет собеседник агентства. – И всем было бы удобно. Но нас даже слушать никто не захотел».

Более того, СК ООО «Полис» проигнорировало предписание Управления по защите памятников культурного наследия: на месте стройки были обнаружены человеческие останки. Специалисты предположительно отнесли их ко времени Гражданской войны, возможно, они принадлежат погибшим революционерам. Напомним, территория строительного конфликта примыкает к Площади павших революционеров. Однако 18-этажный жилой дом компания продолжила возводить как ни в чем не бывало.

Всё это, как считает общественник, даёт основания предполагать наличие в данном случае коррупционной схемы, к которой причастны и районные власти, и КТОС, и, возможно, участковый. По мнению Филатова, «круговая порука» позволяет КТОСам вместе с чиновниками внаглую торговать землёй. Ведь стоит каждый такой участок не меньше 10 миллионов рублей.

«Нынешняя позиция местных чиновников – принципиально отказываться от диалога со своими же гражданами – и даёт все карты в руки таким деятелям, как тот же Навальный, к которому лично я отношусь с глубоким недоверием» – подытожил челябинский общественник.

Также в планах у Андрея Филатова и домовых активистов провести массовое мероприятие – возможно, митинг – с участием всех жителей Челябинска, так или иначе пострадавших от уплотнительной застройки. Предполагается собрать как можно больше народу со всех районов города, ведь эта проблема злободневна для огромной части россиян.