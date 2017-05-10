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Общественник Андрей Филатов намерен объединить челябинцев, пострадавших от уплотнительной застройки

 
Общественник Андрей Филатов намерен объединить челябинцев, пострадавших от уплотнительной застройки

10/05/2017 - 14:58 В Челябинске не прекращается конфронтация между жильцами дома № 73 по улице Российской и строительной компанией «ООО «Полис». Пока люди «штурмуют» высокие инстанции от прокуратуры до президента, стройка идёт своим ходом.

Как ранее сообщало агентство «Урал-Пресс-информ» , противостояние жителей дома и строительной компании началось прошлой весной. В апреле 2016  года под окнами неожиданно вырубили деревья старого сквера, поставили забор и вырыли огромный котлован, заявив о начале строительства 18-этажного жилого дома, на двух этажах которого будут располагаться магазины и социальные учреждения с автопарковками. При этом расстояние между стенами построенной в 1984 году девятиэтажки и новой высотки не превысит 30 метров, будут полностью ликвидированы сквер, детская площадка и внутридворовые проезды. Жильцы дома №73 сразу же обратились во все возможные инстанции – от городской администрации и прокуратуры до депутатов и администрации президента России. Но реальной помощи нигде не получили до сих пор.

Как сообщил «Урал-пресс-информ» общественный деятель Андрей Филатов, выступающий в конфликте на стороне жильцов, активисты из их числа пока не намерены опускать руки. «Но всё равно, от такого количества хладнокровных отказов «сверху» люди заметно отчаялись, – отметил Андрей. – По инициативе жильцов на место застройки приезжали представители антикоррупционной службы «КОБРа». Они посоветовали не останавливаться и подавать как можно больше заявлений в суд – на данный момент это единственный оставшийся выход. Конечно, лучше было это делать раньше, но людям не удалось вовремя организоваться. А председатель их КТОСа (комитет территориального общественного самоуправления – ред.) в решении проблемы, похоже, не заинтересована. Она обязана – не реже раза в неделю – проводить с жильцами собрания, чего упорно не делает».

«Прошло уже два судебных заседания,  – продолжает Филатов. – Те моменты, которые там озвучивал наш адвокат, напрямую касались конституционных прав граждан. Вернее, их демонстративного несоблюдения. Но суд, не менее демонстративно, все наши доводы проигнорировал. Результат по-прежнему нулевой».

«А в самом начале, когда уже был вырыт котлован для строительства, мы предлагали вместо дома соорудить здесь подземную парковку, чтобы труд рабочих зря не пропал, – дополняет собеседник агентства. – И всем было бы удобно. Но нас даже слушать никто не захотел».

Более того, СК ООО «Полис» проигнорировало предписание Управления по защите памятников культурного наследия: на месте стройки были обнаружены человеческие останки. Специалисты предположительно отнесли их ко времени Гражданской войны, возможно, они принадлежат погибшим революционерам. Напомним, территория строительного конфликта примыкает к Площади павших революционеров. Однако 18-этажный жилой дом компания продолжила возводить как ни в чем не бывало.

Всё это, как считает общественник, даёт основания предполагать наличие в данном случае коррупционной схемы, к которой причастны и районные власти, и КТОС, и, возможно, участковый. По мнению Филатова, «круговая порука» позволяет КТОСам вместе с чиновниками внаглую торговать землёй. Ведь стоит каждый такой участок не меньше 10 миллионов рублей.

«Нынешняя позиция местных чиновников – принципиально отказываться от диалога со своими же гражданами – и даёт все карты в руки таким деятелям, как тот же Навальный, к которому лично я отношусь с глубоким недоверием» – подытожил челябинский общественник.

Также в планах у Андрея Филатова и домовых активистов провести массовое мероприятие – возможно, митинг – с участием всех жителей Челябинска, так или иначе пострадавших от уплотнительной застройки. Предполагается собрать как можно больше народу со всех районов города, ведь эта проблема злободневна для огромной части россиян.

Илья Михайлов
 
 
 

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