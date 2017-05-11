Челябинских журналистов посвятили в тайны экологичной переработки навоза: свинокомлекс «Арианта» демонстрирует новые технологии

11/05/2017 - 18:48 Сегодня, 11 мая, состоялось совместное выездное мероприятие представителей СМИ и Министерства сельского хозяйства Челябинской области в Еманжелинский район, где расположен свинокомплекс агрофирмы «Ариант». На территории комплекса, который экологи подозревают в загрязнении местной реки навозом, журналистам рассказали о внедрении новой технологии навозопереработки – на выходе должны получаться «образцовые» удобрения, безопасные для окружающей среды.

Напомним, предприятие по выращиванию свиней на убой стало настоящим «яблоком раздора» между «Ариантом» и южноуральскими экологами – руководство компании обвиняют в загрязнении навозом местного питьевого источника – реки Увелька.

В апреле этого года в Роспотреб- и Росприроднадзор Челябинской области стали поступать тревожные сигналы из посёлка Красногорский Еманжелинского района. Жители посёлка жаловались, что вода из-под крана отчётливо запахла навозом и больше не пригодна не то что для питья, но и для хозяйственных нужд. Людям пришлось ждать подвоза питьевой воды в цистернах.

Ситуация ожидаемо получила в регионе резонанс. В числе предполагаемых виновников «унавоживания» речки был назван и холдинг «Ариант», чей свинокомплекс как раз находится неподалёку. По мнению экологов, агрофирма регулярно «складирует» свиной навоз на окрестных полях. В результате сточные воды с примесью фекалий попадают в реку Увелька, которая служит для жителей Красногорского источником питьевой воды и, вдобавок, впадает в Южноуральское водохранилище. При том, что в соответствии с экологическими нормативами навозные отходы имеют 4-ю, самую критичную, степень опасности.

Однако сами «ариантовцы» настаивают на «присуждении» навозу своих питомцев статуса сырья, а вовсе не вредных отходов. Более того – мясоперерабатывающему гиганту удалось отстоять этот «сырьевой» статус в Челябинском арбитражном суде, отсудив обратно 40 тысяч рублей штрафа. Очевидно, что компании это на руку – ведь к использованию и захоронению производственного сырья требования закона куда более лояльные, чем к отходам 4-й степени. Защитники окружающей среды видят в этом тревожный знак – по их мнению, если примеру «Арианта» последуют другие крупные фирмы, Челябинская область рискует «утонуть» в экскрементах скота.

Но по версии руководства компании, громко заявившего о скором внедрении передовой технологии «превращения» свиных экскрементов в безопасные органические удобрения, даже их прежняя технология отвечает всем нужным требованиям. Навоз выдерживают в течение полугода в специальных хранилищах, за это время – по словам специалистов – происходит его необходимая переработка в сырьё.

А «фишка» нового способа – так называемой «сепарации» – в разделении навозных масс на твердую и жидкую части. Таким образом, полезные вещества в новом удобрении будут содержаться в равных пропорциях, что позволит им быстрее проникать в грунт и эффективнее «питать» почву пастбищ. По словам представителей агрохолдинга, просто вываливать навоз на поля без предварительной обработки их предприятие себе не позволяет.

Отметим, что в отличие от экологов, у представителей регионального Минсельхоза претензий к «Арианту» сейчас нет. По словам начальника отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области Сергея Тузова, не ранее месяца назад была проведена последняя проверка работы свинокомплекса, согласованная с областной прокуратурой. Условия содержания животных, санитарные нормы на предприятии и другие вещи были оценены как удовлетворительные. Хотя начальник ветеринарного контроля не отрицает, что жалобы экологов, возможно, небезосновательны. Просто, со слов Сергея Тузова, он не имеет права выходить за рамки своей служебной компетенции.

Похоже, нет претензий и у жителей местной деревни Михири, трудящихся на «свином» производстве. Средняя зарплата рабочего свинокомплекса «Михири-1» составляет 30 тысяч рублей, а у высококвалифицированного сотрудника – по озвученной информации – может доходить и до 60 тысяч. Редкий челябинец способен похвастать столь солидным заработком. Надо думать, что на таких условиях жители небольшого сельского поселения, еще недавно находившегося в состоянии упадка, готовы и потерпеть запах навоза, густо разлитый в воздухе уже на подъезде к деревне. Хотя вполне возможно, что «навозный дух» так резко бьёт в нос только непривычным, изнеженным горожанам. По качеству питьевой воды, которую употребляют сами работники свинокомплекса, проверенных данных, к сожалению, нет. Всего там трудится порядка 108 человек.

Отметим также, что внутрь комплекса – непосредственно к поросятам и их «кормушкам» – журналисты сегодня допущены не были. Официальной причиной послужило отключение электричества во всем районе, и в производственных помещениях «Михири-1» в том числе. Экскурсия ограничилась осмотром внешних сооружений – действующего отстойника, где проходит процедуру «брожения» навоз, готовый перейти в более престижный статус «экологичного сырья» или «органического удобрения» – кому как нравится. Также представители СМИ посмотрели на строительство новых хранилищ, которые должны будут заработать по новой технологии сепарации.

Что касается представителей челябинской экологической организации «Моя планета», то их на выездном мероприятии не было. Получали ли они вообще приглашения от «Арианта» вместе с работниками прессы – неизвестно.