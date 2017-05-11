В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой

11/05/2017 - 12:59 Почти полсотни незаконно установленных рекламных баннеров и планшетов насчитали общественники на зданиях культурно-исторического наследия в центре Челябинска. Среди них оказались знаменитые Магазины Стахеева и Валеева, Каменный дом Каширина и Дом П.А. Агапова. Результаты своей проверки активисты направили органам власти.

Несмотря на то, что в марте прошлого года Президент РФ Владимир Путин запретил распространять рекламу на объектах культурного наследия, в Челябинске то и дело на фасадах старинных зданий можно заметить яркие вывески, привлекающие внимание не к архитектурному облику здания, а к различным «забегаловкам» за соседним углом.

«К сожалению, в ходе рейда мы убедились, что исторические здания, которые должны образовывать лицо города, по-прежнему закрыты рекламными конструкциями. От одного из коммерсантов нам даже пришлось услышать, что рекламой прикрыт дефект на фасаде. Кроме этого, эстетику исторических зданий загораживают множество глухих заборов»,— рассказал участник рейда Семён Воронин.

Результаты своего совместного рейда общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и инициативная краеведческая группа «АрхиСтраж» направили в региональный госкомитет по охране объектов культурного наследия, прокуратуру и администрацию города. Активисты надеются, что собственников и арендаторов памятников истории обяжут освободить фасады зданий от наружной рекламы.