 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рассеянные облака
8 °C
  • Рассеянные облака
  • Ветер: З, 10 м/с
  • Давление: 758 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 61 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Челябинских журналистов посвятили в тайны экологичной переработки навоза: Свинокомлекс «Арианта» демонстрирует новые технологии
Челябинских журналистов посвятили в тайны экологичной переработки навоза: свинокомлекс «Арианта» демонстрирует новые технологии
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
Многотысячный &quot;Бессмертный полк&quot; прошагал по Челябинску. Фото Валерия Иванова
Многотысячный "Бессмертный полк" прошагал по Челябинску
В Еловом вместо лосихи с лосенком появился медведь, раздирающий лося
В Еловом вместо лосихи с лосенком появился медведь, раздирающий лося
 

В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой

 
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой

11/05/2017 - 12:59 Почти полсотни незаконно установленных рекламных баннеров и планшетов насчитали общественники на зданиях культурно-исторического наследия в центре Челябинска. Среди них оказались знаменитые Магазины Стахеева и Валеева, Каменный дом Каширина и Дом П.А. Агапова. Результаты своей проверки активисты направили органам власти.

Несмотря на то, что в марте прошлого года Президент РФ Владимир Путин запретил распространять рекламу на объектах культурного наследия, в Челябинске то и дело на фасадах старинных зданий можно заметить яркие вывески, привлекающие внимание не к архитектурному облику здания, а к различным «забегаловкам» за соседним углом.

«К сожалению, в ходе рейда мы убедились, что исторические здания, которые должны образовывать лицо города, по-прежнему закрыты рекламными конструкциями. От одного из коммерсантов нам даже пришлось услышать, что рекламой прикрыт дефект на фасаде. Кроме этого, эстетику исторических зданий загораживают множество глухих заборов»,— рассказал участник рейда Семён Воронин.

Результаты своего совместного рейда общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и инициативная краеведческая группа «АрхиСтраж» направили в региональный госкомитет по охране объектов культурного наследия, прокуратуру и администрацию города. Активисты надеются, что собственников и арендаторов памятников истории обяжут освободить фасады зданий от наружной рекламы. 


Фото

В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Дороги Челябинска
ЖКХ
Зеленая революция
Уголовное дело Михаила Юревича
Здоровье
Грипп

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования