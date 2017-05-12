 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Немного облаков
9 °C
  • Немного облаков
  • Ветер: З, 6 м/с
  • Давление: 765 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 43 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Евгений Пронин и Анастасия Стежко о сериале «Неизвестный», приметах и поцелуях
Евгений Пронин и Анастасия Стежко о сериале «Неизвестный», приметах и поцелуях
Челябинский эколог: «В загрязнении питьевой воды навозом «Ариант», возможно, не виноват, но мы будем продолжать проверки»
Челябинский эколог: В загрязнении питьевой воды навозом «Ариант», возможно, не виноват, но мы будем продолжать проверки
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
В Челябинске демонстративно игнорируют Путина: исторические здания наглухо завешаны рекламой
Многотысячный &quot;Бессмертный полк&quot; прошагал по Челябинску. Фото Валерия Иванова
Многотысячный "Бессмертный полк" прошагал по Челябинску
 

Челябинский эколог: В загрязнении питьевой воды навозом «Ариант», возможно, не виноват, но мы будем продолжать проверки

 
Челябинский эколог: «В загрязнении питьевой воды навозом «Ариант», возможно, не виноват, но мы будем продолжать проверки»

12/05/2017 - 12:50 Директор челябинского благотворительного фонда «Моя планета» Виталий Безруков планирует провести в мае 2017 года очередную проверку сельхозпредприятий, подозреваемых в загрязнении навозными отходами реки Увелька – питьевого источника для многих жителей Еманжелинского района.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в апреле 2017 года в Роспотреб- и Росприроднадзор Челябинской области стали поступать тревожные сигналы из посёлка Красногорский. Жители посёлка жаловались, что вода из-под крана отчётливо запахла навозом и больше не пригодна не то что для питья, но и для хозяйственных нужд. Людям пришлось ждать подвоза питьевой воды в цистернах. «Главным подозреваемым» тогда стал свинокомплекс холдинга «Ариант», расположенный неподалёку.

По словам Виталия Безрукова, экологи во время паводка проанализировали состояние воды в питьевом источнике и действительно обнаружили в ней большое количество аммиака. Но зафиксировано оно было заметно выше по течению реки от того места, где находится свинокомплекс. Таким образом, свой «прицел» экозащитники перевели с «Арианта» на несколько местных совхозов.

С независимой проверкой их работы члены «Моей планеты» собираются отправиться в конце мая. К тому же, на некоторые из хозяйств поступали жалобы граждан – с их слов, предприятия открыто вываливают на поля и речной берег свежий навоз, не прошедший никакой переработки.

При этом, как отметил Виталий Безруков, специалисты «Моей планеты» в любом случае не намерены выпускать «Ариант» из орбиты своего внимания и по пути обязательно «заглянут» на свинокомплексы холдинга. «Нас туда уже приглашали сами «ариантовцы», предлагали отобрать пробы воды и проверить работу предприятия. Но мы тогда отказались, поскольку для нас принципиально важно поехать туда «внеклассно» и провести свою, независимую проверку. Ведь только так можно увидеть реальное положение вещей», – считает челябинский эколог.

Как ранее писало агентство, 11 мая агрофирма «Ариант» провела на территории «злополучного» свинокомплекса масштабную экскурсию с участием СМИ. Гостей свинокомплекса в Еманжелинском районе ознакомили с новой технологией переработки  навоза в органическое сырье.

Илья Михайлов
 
 

Главное

В Челябинске полицейский на Шевроле сбил двух мальчиков, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора
В Челябинске полицейский на Шевроле сбил двух мальчиков, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора
Суд отказал в заочном аресте Юревича
Суд отказал в заочном аресте Михаила Юревича
«Об этой книге никто не знал, а теперь её захотят читать»: в Челябинске обсудили детскую литературу о нетрадиционных сексуальных отношениях
«Об этой книге никто не знал, а теперь её захотят читать»: в Челябинске обсудили детскую литературу о нетрадиционных сексуальных отношениях
Сохрани жизнь! Сбавь скорость! Челябинск включился в акцию ООН по безопасности движения
Сохрани жизнь! Сбавь скорость! Челябинск включился в акцию ООН по безопасности движения
Дубровский: Я сторонник финансовой самообеспеченности муниципалитетов
Дубровский: Я сторонник финансовой самообеспеченности муниципалитетов
Адвокат Трунов: Заочный арест Юревича можно приравнять к пыткам или дискриминации
Адвокат Трунов: Заочный арест Юревича можно приравнять к пыткам или дискриминации
Дубровский – главам: Вы должны стать проводниками новой государственной политики
Дубровский – главам: Вы должны стать проводниками новой государственной политики
Дубровский – главам: Если возникают проблемы – сигнализируйте, не ждите крайнего срока
Дубровский – главам: Если возникают проблемы – сигнализируйте, не ждите крайнего срока
Школьники Магнитогорска представляли регион в «Артеке»
Школьники Магнитогорска представляли регион в «Артеке»
В Златоусте за пост главы поборются два кандидата – действующие глава и спикер
В Златоусте за пост главы поборются два кандидата – действующие глава и спикер
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Дороги Челябинска
ЖКХ
Зеленая революция
Уголовное дело Михаила Юревича
Здоровье
Грипп

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования