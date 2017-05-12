Челябинский эколог: «В загрязнении питьевой воды навозом «Ариант», возможно, не виноват, но мы будем продолжать проверки»

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в апреле 2017 года в Роспотреб- и Росприроднадзор Челябинской области стали поступать тревожные сигналы из посёлка Красногорский. Жители посёлка жаловались, что вода из-под крана отчётливо запахла навозом и больше не пригодна не то что для питья, но и для хозяйственных нужд. Людям пришлось ждать подвоза питьевой воды в цистернах. «Главным подозреваемым» тогда стал свинокомплекс холдинга «Ариант», расположенный неподалёку.

По словам Виталия Безрукова, экологи во время паводка проанализировали состояние воды в питьевом источнике и действительно обнаружили в ней большое количество аммиака. Но зафиксировано оно было заметно выше по течению реки от того места, где находится свинокомплекс. Таким образом, свой «прицел» экозащитники перевели с «Арианта» на несколько местных совхозов.

С независимой проверкой их работы члены «Моей планеты» собираются отправиться в конце мая. К тому же, на некоторые из хозяйств поступали жалобы граждан – с их слов, предприятия открыто вываливают на поля и речной берег свежий навоз, не прошедший никакой переработки.

При этом, как отметил Виталий Безруков, специалисты «Моей планеты» в любом случае не намерены выпускать «Ариант» из орбиты своего внимания и по пути обязательно «заглянут» на свинокомплексы холдинга. «Нас туда уже приглашали сами «ариантовцы», предлагали отобрать пробы воды и проверить работу предприятия. Но мы тогда отказались, поскольку для нас принципиально важно поехать туда «внеклассно» и провести свою, независимую проверку. Ведь только так можно увидеть реальное положение вещей», – считает челябинский эколог.

Как ранее писало агентство, 11 мая агрофирма «Ариант» провела на территории «злополучного» свинокомплекса масштабную экскурсию с участием СМИ. Гостей свинокомплекса в Еманжелинском районе ознакомили с новой технологией переработки навоза в органическое сырье.