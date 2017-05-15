Стихи челябинского журналиста попали в поэтический сборник о войне в Донбассе

15/05/2017 - 18:25 14 мая в самопровозглашенной ДНР прошла презентация поэтической антологии о войне в Донбассе. В числе прочих авторов, в антологию со своей подборкой стихов попал известный в Челябинске журналист, публицист и драматург – правда, на этот раз он решил сохранить инкогнито под псевдонимом «Григорий Егоркин».

В антологию поэзии «Я – израненная земля» вошли произведения как профессиональных литераторов и военкоров, пишущих о боевых действиях на Юго-Востоке, так и рядовых участников конфликта со стороны Новороссии. В списке имён Юрий Кублановский, Анна Ревякина, Игорь Грач, Анна Долгарева и многие другие. В роли составителя к сборнику приложил руку именитый российский прозаик Захар Прилепин.

Поэт, опубликованный в антологии под псевдонимом «Григорий Егоркин», известен в Челябинске как по работе в нескольких ведущих городских СМИ, так и в качестве драматурга. Ранее он принимал участие в военных действиях в качестве бойца ополчения.

На видео с презентации книги в Донецке, куда он специально приехал из Челябинска, южноуралец публично читает один из своих стихов.