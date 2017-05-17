В Челябинске коммерческие застройщики задвигают памятник Курчатову на торговые задворки

17/05/2017 - 15:53 Специалисты администрации Челябинска проверят правомочность установки строительного забора в центре проезжей части около памятника Курчатову, где компания «Дизайн кафе» собирается возводить торгово-офисное здание с парковкой. Тот факт, что железный каркас существенно повредил асфальтовое покрытие, установили в среду, 17 мая, эксперты регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Как ранее сообщало агентство, к концу 2018 года на перекрестке проспекта Ленина с улицей Лесопарковой появится ресторан с офисными помещениями. Стройка законна — участок арендуется коммерсантами с 2007 года, разрешение на снос деревьев выдано управлением экологии и природопользования городской мэрии. Отметим, половиной фирмы "Дизайн кафе" владеет Сергей Шибаев, другой половиной – Виктор Алистратов (зять экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина). Бизнесмены обещают высадить 327 деревьев в разных частях центрального района: в микрорайоне Шершни на улице Центральной, 3а, а также на улицах Медгородок, Энгельса, Сони Кривой, Воровского, Южной, Лесопарковой, 5 и других.

В октябре 2016 года губернатор Борис Дубровский, неоднократно выражавший недовольство по поводу «базара», устроенного на Курчатова, подписал постановление, устанавливающее охранную зону памятника. Теперь здесь уже ничего нельзя построить, но компания «Дизайн кафе» успела получить разрешение на застройку за пять месяцев до того, как глава региона отдал документ в производство.

На прошлой неделе коммерсанты уже произвели снос нескольких деревьев и установили забор из профнастила в середине проезжей части, что возмутило горожан.

«Это место находится на единственном доступном входе в парк Гагарина – памятника природы, - рассказал руководитель исполкома ОНФ по Челябинской области Денис Рыжий. – Здесь же находится зона охраны памятника культуры. Жители Челябинска поднимали вопрос о сносе деревьев, и мы видим останки этих деревьев, которые все-таки снесли для застройки. Последней каплей стало строительство забора, который огораживает стройплощадку прямо на месте въезда. Проезд сузился ровно наполовину, затруднено движение, в час пик здесь может образоваться пробка. Велосипедисты, которые приезжают сюда, попадают в зону движения автомобилей. При анализе документов у нас возник вопрос: каковы основания разрешения именно в этих границах строительного забора?»

Как рассказал глава управления комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска Виталий Слепышев, в отношении земельного участка на данной территории заключен договор аренды для строительства коммерческого здания. Нарушений в действующем договоре на сегодняшний день не выявлено.

«Что касается факта установления забора вне границ данного земельного участка – эта информация нами будет проверяться, для этого нужно провести комплекс мероприятий, - отметил специалист. - Займемся этим непосредственно сегодня, как только вернёмся на место. Результаты предоставим максимально оперативно, на подготовку заключения уйдет примерно неделя. Наложение штрафа в случае, если будут зафиксированы нарушения, - это компетенция прокуратуры. Если будет установлен факт самозахвата территории большей, чем положено, будет наложена административная ответственность. С нашей стороны в качестве реакции последует выдача предписания о приведении границ участка в соответствие».

Представители застройщика пояснили, что забор установлен временно – до сентября. В этот промежуток времени к месту будет подъезжать строительная техника. Однако, в случае, если дорога не находится в аренде у коммерсантов, такое ограждение является незаконным.

«Надо смотреть документы, в соответствии с которыми разрешается строительство объекта, - пояснил Слепышев. - Если проектом организации строительной площадки предусмотрено, что строительство должно быть организовано в пределах того участка, который предназначен по договору аренды, то, соответственно, и ограждение должно стоять по границам этого участка. Если это проезжая часть, то есть официальная дорога, то в аренду она не могла быть сдана. Сейчас не могу сказать, относится ли эта часть к дороге, нужно уточнять».

Тем не менее, дорожное полотно уже испорчено – в центр проезжей части вбиты железные каркасы, на которые закреплены листы профнастила. По словам Виталия Слепышева, если будет установлено, что именно коммерсанты испортили дорожное полотно, то именно на них будет возложена обязанность по приведению ее в надлежащий вид.

Общественников, между тем, больше волновал не столько вопрос правомочности установления забора, затрудняющего движение автомобилей, сколько в принципе надобность размещения здесь еще одной «торговой точки».

«Нам говорят, что это законно. Конечно законно, если мэрия выдала разрешение, - отметил член группы по экологическому мониторингу ОНФ Александр Подопригора. - Почему они не оспорили это решение до конца? Почему сейчас прокуратура не может подать иск в защиту общественных интересов? Это вполне законно. Пока объект не построен – может быть любое судебное решение. Здесь должна быть зона отдыха, а не очередной «кирпич» офисного здания, у нас этого достаточно. Здесь еще тысяча автомобилей будет стоять, я уверен, что здесь не будет никакой подземной парковки. Забор – это повод лишний раз увидеть, как чиновники относятся к общественности. Главный вопрос – откуда вообще здесь эта стройка взялась?»

Общественник добавил, что, когда обсуждался вопрос строительства комплекса под памятником Курчатову у губернатора, прозвучала фраза, что этот комплекс построен «не совсем законно». «Скоро выяснится, что и этот тоже не совсем законно построен, но что-то менять уже будет поздно. Сейчас надо реагировать», - резюмировал он.

Экономист Сергей Гордеев предположил, что, если сейчас мэрия и прокуратура не отреагируют на установку забора, в дальнейшем участок земли, находящийся во временном пользовании на безвозмездной основе, останется в таком положении на долгие годы.

«Что касается самого здания – украсит ли это город? В городе наблюдается систематическая цепочка таких мелких застроек, которые приводят к бессистемному развитию, и экономические, социальные и, самое главное, – имиджевые потери города будут несравненны по сравнению с пользой от какого-то кафе, - добавил экономист. - Это вопрос отсутствия комплексности развития Челябинска. Сейчас у нас составляют новый генплан. Если он будет на таких принципах развиваться, то можно понять, что получится. Памятник, который должен был замыкать проспект Ленина, оказался на задворках коммерческих зданий. У нас только один памятник не застроен пока –на площади Революции».

В ОНФ отметили, что застройщик допустил ряд нарушений при установке забора, в частности, не разместил знаки дорожного движения и не выставил паспорт стройплощадки с контактами и характеристиками объекта на нем.

«При начале строительства схема размещения забора согласовывается с ГИБДД. Там расписывается ограничение движения по строительной площадке, - рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Качество жизни» Антон Неверов. – Например, что происходит сужение дорожного полотна, присутствуют какие-то неровности. Знаки размещаются для предупреждения водителей об осложненной ситуации проезда. Здесь мы не видим ни одного знака или ограничения».

Общественники намерены обратиться за разъяснениями в КУиЗО и в управление архитектуры администрации города. В конце прошлой недели «фронтовики» уже отправили ряд запросов в ГИБДД, прокуратуру области и главе Челябинска Евгению Тефтелеву.