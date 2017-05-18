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Последний шанс: Гартунг проигрывает апелляции по отмене итогов выборов

 

18/05/2017 - 14:53 Челябинский областной суд в четверг, 18 мая, рассмотрел две апелляционные жалобы на решения Советского районного и Копейского городского судов по искам депутата госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерия Гартунга, который подверг сомнению итоги голосования в сентябре 2016 года, когда южноуральцы выбирали парламентариев. Оба решения оставлены без изменений, сообщила корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская.

О результатах суда глава южноуральского облизбиркома Сергей Обертас сегодня сообщил на первом заседании ТИК, получив оперативное сообщение от коллег. Теперь у Валерия Гартунга остался последний шанс на отмену результатов выборов: как отметила Евгения Нациевская, последний суд по апелляции справедливоросса на решение Увельского городского суда рассмотрят 22 июня. По словам пресс-секретаря облизбиркома Светланы Мякишевой, всего в областной суд было подано 53 апелляции.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Валерий Гартунг после поражения на выборах депутатов госдумы в Челябинской области (проиграл Анатолию Литовченко), подал ряд исков по 183 избирательным участкам, где его наблюдатели зафиксировали нарушения. Иски рассматривали восемь судов - Копейский, Коркинский, Увельский, Еткульский, Южноуральский, Октябрьский, Советский и Ленинский. По всем искам справедливороссу, который намеревался отменить итоги выборов, было отказано. Позже Валерий Гартунг решил опротестовать решения ряда судов, которые не вынесли частных определений, в Челябинском областном суде.

Кира Дюрягина
 
 

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