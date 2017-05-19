Чтобы оптимизация не привела к карнавализации: в Челябинске обсудили проблему сокращения библиотек

19/05/2017 - 16:38 Сокращение числа библиотек в Челябинской области, а также скандал с переездом юношеского отдела Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина в Челябинске – такова была тема состоявшейся сегодня, 19 мая, пресс-конференции, приуроченной к Российскому дню библиотек. В ней приняли участие представители сферы культуры, библиотечного дела и общественные деятели.

В последние годы в Челябинской области проходит заметный процесс по оптимизации библиотечной системы. На 1 января 2017 года в области работают 845 библиотечных единиц. Из них 574 – сельские библиотеки, 163 – городские. 104 библиотеки носят статус детских. По области стали распространены и модельные сельские библиотеки – их сейчас около 100. Подобные заведения соответствует всем современным стандартам, имеют доступ к Интернету, рабочие компьютерные места. При этом, посещает библиотеки примерно 42,7% населения области.

С 2011 года наблюдается тенденция по сокращению сети библиотек – юридических лиц, отмечает заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. Многие здания нуждаются в ремонте. В прошлом году, к примеру, было закрыто 14 библиотек из-за аварийного состояния, 2 библиотеки реорганизованы в одну и одна была закрыта из-за того, что количество жителей в населенном пункте стало меньше 200 человек. Однако сами библиотеки становятся крупнее: «Реалии законодательства таковы, что крупному юридическому лицу проще выжить, так как требования к сайтам очень серьезные, к интернет-обеспеченности, к фондовой составляющей, к кадрам», – добавила Ирина Анфалова-Шишкина.

При закрытии библиотек возникают альтернативные способы доступа к литературе: по области имеются передвижные пункты выдачи книг и действует проект «Книга на дом» для лиц, не имеющих возможности посетить библиотеку самостоятельно.

Главной проблемой на повестке дня конференции стал конфликт вокруг реформирования юношеского отдела Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина. На встрече присутствовали представители разных сторон. Директор муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Светлана Анищенко утверждает, что перенос юношеского отдела в другое помещение не скажется на возможности доступа молодежи к фондам библиотеки, а сам перенос связан с перемещением отдела в новое, отремонтированное помещение. «Мы всем предоставили право на время переезда обслуживание в головной, центральной библиотеке. И на сегодня около 50 человек, владельцев юношеского абонемента, этим правом воспользовались», - пояснила она.

Однако, по мнению председателя регионального отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Екатерины Забачевой, прежде чем принимать решение о переносе отдела, учредители библиотеки должны были провести общественные слушания по данному вопросу и учесть мнения разных сторон. При этом, как утверждает Забачёва, новое помещение не соответствует заявленным площадям и по размеру является даже меньше прошлого.

Особую дискуссию вызвало введение в библиотеках новых форм работы для привлечения населения: проведение различных мастер-классов, представлений, сеансов настольных игр, викторин и многое другое. Одни считают, что подобные мероприятия вызовут интерес к библиотекам в целом, приведут большее количество интересующихся людей к книгам, другие – что это отодвинет на задний план саму цель библиотек, книжную культуру. «Есть такое понятие, как карнавализация. Оно имеет место быть, но определённое количество времени. А при таком подходе оно происходит нон-стоп», – отметил координатор челябинского отделения движения «Суть времени» Александр Забачев.

Отдельное беспокойство некоторых присутствующих вызвала неопределённость судьбы старого здания: пока неясно, как именно оно будет использовано. По словам главного специалиста управления культуры администрации Челябинска Валерии Карпенко, среди рассматриваемых вариантов: расширение площади детской библиотеки им. Горького либо открытие в помещении центра историко-культурного наследия.

Напомним, ситуация вокруг юношеского отдела Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина вызвала большой общественный резонанс. Многие молодые люди, недовольные переменами, устраивали акции протеста. Также были уволены все сотрудники старого отдела. Переезд в новое помещение происходит с 9 марта и по планам должен быть завершен к 27 июня – всероссийскому Дню молодежи.