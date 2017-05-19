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Делом о нападении на съемочную группу РЕН ТВ займется следственный комитет

 
Делом о нападении на съемочную группу РЕН ТВ займется следственный комитет

19/05/2017 - 10:43 Делом о нападении на съемочную группу РЕН ТВ займется следственный комитет - по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов проводится доследственная проверка.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области. «По инициативе следственных органов из органов внутренних дел изъяты материалы проверки по заявлению сотрудников съемочной группы телеканала РЕН ТВ о воспрепятствовании их профессиональной деятельности», - уточняет ведомство.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, съемочная группа телеканала приехала к дому депутата Олега Толмачева для съемок сюжета о марокканце Рашиде Эль Бакти, которому, с его слов, не заплатили за выполненную работу – он сделал народному избраннику печь в африканском стиле.

Прибывших к загородному дому народного избранника встретил агрессивный охранник. Мужчина сразу же решил спровадить представителей СМИ: «Я не давал разрешения меня снимать! Уберите камеру! Это частная территория!». После он и вовсе выбил из рук журналистки микрофон и разбил видеокамеру.

Ксения Хлопина
 
 

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