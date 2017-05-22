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Челябинская мэрия закупит новые автобусы и трамваи

 

22/05/2017 - 11:45 До конца года власти Челябинска планируют закупить 20 новых автобусов на газомоторном топливе для ООО «Городской общественный транспорт» - структуры, занявшей нишу предприятия-банкрота «Челябинский автобусный транспорт», сообщил в понедельник, 22 мая, глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии.

Пока точно неизвестно, в какую сумму обойдутся покупки: в зависимости от выбора производителя, итог складывается в переделах 48-80 миллионов рублей.

«Мы рассматриваем различные варианты, скорее всего, мы закупим автобусы средней вместимости, поскольку так предполагает новая транспортная схема Челябинска», - отметил градоначальник.

Финансировать автобусы предполагается из городского, областного и федерального бюджетов. Федеральное финансирование - 20% от суммы, городское - 10%, областная казна – всё остальное.

Отметим, город уже закупил 32 машины, с учетом еще 20 новых, на улицах появится порядка 100 автобусов.

Также чиновники составляют смету по закупке 15 новых трамваев, которые обойдутся казне примерно в 20 миллионов рублей. Программа по обновлению рассчитана на 2-3 года, поставщик будет определять на конкурсной основе.

Оксана Фаздалова
 
 

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