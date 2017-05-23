Челябинская федерация каратэ опровергла обвинения в срыве Первенства УрФО: Мы предлагали компромисс, но нас не стали слушать

23/05/2017 - 14:46 Представители Челябинской региональной федерации каратэ, находящейся под угрозой роспуска в связи с недавним скандалом на Первенстве УрФО, считают несправедливыми обвинения в свой адрес со стороны регионального Минспорта и федерации каратэ УрФО. «Мы никому не позволим пачкать своё имя и пойдём до конца!» – заявляют первые лица челябинской школы каратэ, одной из сильнейших в стране.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Челябинскую федерацию каратэ обвиняют в срыве крупных соревнований – юниорского Первенства УрФО и второго этапа Спартакиады учащихся России по каратэ. В результате распрей по поводу того, кто займет судейское кресло – челябинец Сергей Бородулин или свердловчанин Евгений Яблонский – одни и те же, по сути, соревнования параллельно шли на двух разных площадках, совершенно независимых друг от друга, да еще и конфликтующих между собой. Случай для южноуральского спорта из ряда вон выходящий.

Произошло даже «двойное награждение» спортсменов – и там, и там победителям вручали медали, в прямом смысле добытые потом и кровью. Однако состязания на первой площадке, изначально подготовленной для Первенства, были признаны нелегитимными, а завоеванные там награды – аннулированы. «Теперь ребята могут разве что на память их себе оставить» – несколько издевательски звучит в этом контексте фраза, сказанная на вчерашней пресс-конференции, посвященной спортивному скандалу. Кстати, на этом мероприятии звучало мнение только одной, «официальной» стороны конфликта, в то время как представителей Челябинской федерации каратэ туда даже не позвали – по крайней мере, так утверждают они сами.

В результате на предстоящий финальный этап «легальных» соревнований вместо предполагавшихся 12 челябинских каратистов прошли всего лишь 2 человека, что для сильной челябинской школы каратэ, на которую равняются соседние регионы, стало форменной катастрофой. В связи с этим региональный Минспорт и городские власти грозятся расформировать Челябинскую федерацию, а к ее руководителям – президенту Абдулле Раджабову и директору Олегу Строганову – применить штрафные санкции вплоть до увольнения «с позором».

Однако в самой попавшей в опалу Челябинской федерации каратэ утверждают, что вовсе не они повинны в инциденте. «Между прочим, мы им (федерации каратэ УрФО – ред.) предлагали компромисс, и даже согласились на Яблонского в качестве судьи – лишь бы соревнования прошли в нормальном режиме, – рассказывает главный тренер сборной Челябинской области по каратэ Владимир Холкин. – И когда теперь нас же и обвиняют в срыве Первенства, то лично меня это крайне возмущает».

«Мы, наша федерация, больше месяца занимались организацией и подготовкой майского Первенства УрФО. Рассылали приглашения в другие регионы, бронировали гостиницы, обеспечивали присутствие на месте медиков, полиции, сотрудников МЧС, – продолжает Владимир Викторович. – Еще 5 апреля в нашем областном Минспорте были подписаны два положения, касающиеся регламента проведения этих состязаний. Естественно, в этих документах черным по белому уже было прописано имя Сергея Бородулина в качестве главного судьи».

«А что касается Яблонского, вокруг которого потом всё и завертелось, то у нас действительно были сомнения в его кандидатуре. Не из-за недостаточной квалификации, а потому, что этот человек до нас уже «запорол» – мягко говоря – не одни соревнования», – дополняет Холкин.

По словам главного тренера южноуральских каратистов, конфликт происходил при следующих обстоятельствах: «12 мая, накануне состязаний, мы, ничего не подозревая, провели регистрацию, жеребьёвку – сформировали пары спортсменов для поединков. Работа шла обычным ходом. И вдруг на следующий день мы приходим в манеж (изначальное место проведения соревнований – ред.) и наблюдаем такую вот картину: наши спортсмены стоят, как положено, переодетые, разминаются, а команды Тюмени, ХМАО и других областей стоят «в полной выкладке» и на татами совсем не торопятся. На резонный вопрос, в чем дело, нам ответили, что все равно придется ехать на другую площадку в «Локомотив». Но информация эта прошла на уровне слухов, не более».

Далее происходящее перерастает в какой-то спортивный детектив. «Вдруг появляются Сидоров (президент федерации каратэ УрФО и, кстати, депутат Челябинской городской Думы – ред.), Яблонский собственной персоной, несколько представителей делегаций от других регионов и показывают новое официальное положение, датированное 12-м мая! То есть, подписанное только накануне! – сообщает собеседник корреспондента «Урал-пресс-информ». – Никто из нас эту бумагу даже в глаза не видел – как гром среди ясного неба! И самое интересное – там даже не было подписи президента нашей федерации Раджабова, что само по себе нарушение – ведь именно мы непосредственные организаторы!»

Дальше еще интереснее. Согласно новому положению, Первенство переносилось из манежа УралГУФК в помещение стадиона «Локомотив», а судить соревнования должен был уже не Бородулин, а Евгений Яблонский. «И мы ведь пошли на компромисс, согласились на их судейство – они могут как угодно это замалчивать, но у меня есть человек 40 свидетелей, – утверждает Владимир Холкин. – Пускай будет ваш судья, потом разберёмся, а пока дайте ребятам нормально выступить, не надо их дёргать с места на место, – так мы им сказали. Но когда они потребовали сменить не только судью, но еще и нашего главного секретаря Людмилу Амошеву, тут уже мы отказались наотрез!»

В ответ представители федерации УрФО, со слов Холкина, просто развернулись и ушли, забрав с собой большую часть спортсменов. Как утверждает тренер челябинской сборной каратистов, в тот день они были уверены, что правда за ними, и просто провели запланированные соревнования в обычном режиме – пусть и с меньшим количеством участников. И настоящим шоком стало для них известие, что «непонятные» состязания в «Локомотиве» тоже прошли, и более того – что именно их результаты Минспорт признал действительными, а бойцам, оставшимся в манеже, оставили ничего не значащие «медальки на память».

Как утверждают теперь в Челябинской федерации, ссылаясь на очевидцев – те, «локомотивные», соревнования были организованы «на скорую руку», а поэтому отвратительно. Не было на площадке ни медиков, ни полиции, ни даже элементарного горячего питания. В то время как в серьезных контактных спаррингах, с неизбежными спортивными травмами, участвовали несовершеннолетние.

И то, что министр спорта Челябинской области Леонид Одер занял противоположную позицию, Владимира Холкина весьма огорчает: «Я думаю, его просто ввели в заблуждение. Мы сейчас поднимаем все, какие можно, документы и серьезно рассматриваем версию о подлоге».

Кроме того, со стороны Челябинской федерации каратэ готовятся два обращения – в прокуратуру и региональному омбудсмену. «Мы подключили юристов, они как раз дорабатывают обращения, – добавляет Холкин. – Причем инициатива подать их шла от родителей наших воспитанников. Мы их поначалу даже отговаривали, хотели дождаться «разбора полётов» и прояснения ситуации – но нас Минспорт даже «на ковёр» к себе не вызвал, как будто нас вообще нет!».

Таким образом, правоту признали за УрФО в одностороннем порядке. В то время как эта организация, со слов опять же каратистов-челябинцев, даже не имеет аккредитации от Всероссийской федерации каратэ – а значит, вообще не обладает правом заниматься организацией соревнований такого уровня.

И еще один пункт, который «официальная» сторона вменяет в вину Челябинской федерации каратэ – ее президент Абдулла Раджабов в день соревнований не присутствовал ни на одной из площадок. Между тем, «алиби» у Раджабова есть – со слов коллег, накануне соревнований он приехал в Челябинск из Кыштыма, где постоянно проживает, но был в неважной форме из-за сердечного заболевания. И они по-товарищески «завернули» его обратно – долечиваться.

Так или иначе, противостояние уральских каратистов вне татами продолжается и грозит новыми поворотами. «Урал-пресс-информ» следит за дальнейшим ходом событий.