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Юревич заочно арестован

 

24/05/2017 - 18:41 Свердловский областной суд после перерыва удовлетворил ходатайство прокуратуры об отмене решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, в котором отказали в заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда.

По решению суда бывший глава региона заочно арестован на два месяца с момента пересечения границы либо экстрадиции.

Отметим, заседание, на котором рассматривалась мера пресечения Юревичу, состоялось две недели назад, оно проходило в закрытом для СМИ режиме. Суд, изучив представленные материалы, в том числе и медицинские справки о состоянии здоровья Юревича, принял решение отклонить ходатайство следствия.

Как уже сообщало агентство, Михаил Юревич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 4 статьи 33, части 2 статьи 128.1 УК РФ (подстрекательство в клевете).

В СК отмечают, что Юревич уже не единожды не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. Адвокаты уверены, что на это у их подзащитного были уважительные причины. Игорь Трунов считает, что решение об избрании меры пресечения в виде ареста было бы незаконным.

В настоящее время Юревич проходит дополнительное медицинское обследование в отделении онкогематологии клиники Лондона. По словам адвоката, врачи запрещают ему ее покидать. Обследование продлится еще около месяца.

Оксана Фаздалова
 
 

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