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Челябинцы выступили против рубки деревьев для прокладки газопровода

 
Челябинцы выступили против рубки деревьев для прокладки газопровода

25/05/2017 - 18:42 В сквере на Захаренко в Курчатовском районе Челябинска собираются проводить подземный газопровод, чтобы обеспечить «голубым топливом» готовящийся к постройке жилой комплекс «Ясная поляна». Чиновники утверждают, что при прокладке труб деревья не пострадают, однако общественники уверены, что власти лукавят.

В четверг, 25 мая, проект планировки территории в границах: улица Захаренко, улица Космонавта Шеффера, южная граница микрорайона № 56, улица Хариса Юсупова, западная граница МБУК «ПКиО Калининского района» был представлен участникам на публичных слушаниях в Доме архитектора. Инициативная группа «Защита леса на Захаренко», которая уже несколько лет (не безрезультатно) бьется с властями за сохранение сквера, заранее изучила документацию по подготовке территории к прокладке внутренних коммуникаций. Выяснилось, что согласно СНИПам, подземную трубу следует расположить на расстоянии пяти метров от крон деревьев с развитой кроной. Активисты посчитали, что такие нормы никак не вяжутся с обещанием властей не трогать деревья.

«На публичных слушаниях мы спросили, соответствует ли строительство газопровода СНИПам? Нам ответили положительно. Тогда мы рассказали, что ознакомились с нормами, привели на мероприятие инженера, который подтвердил наши слова: без вырубки деревьев трубу невозможно будет провести, - рассказал руководитель инициативной группы Сергей Ефимов. – В итоге решили, что комиссия совершит выезд на место и посмотрит, можно ли провести там газопровод без вырубки. Вообще, эти публичные слушания были одни из самых худших на моей памяти. Депутаты не давали высказаться, а Мительман (Илья Мительман, вице-спикер Челябинской городской думы. – прим.ред.) вообще угрожал вызвать полицию».

Скандал разразился еще и потому, что активисты увидели на схемах по планировке пять дополнительных участков, выделенных под строительство частного сектора. Предполагается, что в будущем на поляне, образовавшейся в сквере, появятся коттеджи. Деревья там тоже есть, но небольшие и редкие. Они будут либо вырублены, либо перейдут в собственность. С проектом жители были ознакомлены и согласны. Однако расширение территории жилого комплекса вызвало у челябинцев возмущение.

«Вопрос еще и в том, какой вред лесу нанесет строительная техника, которая потребуется и при строительстве коммуникаций, и при постройке домов? – рассуждает Ефимов. – К тому же, в проекте указано, что появятся две новые дороги, которые будут вести к поселку. Решение по газопроводу примут без нас, публичные слушания закончились и повторных не планируется. Но если в дальнейшем нам станет известно, что деревья будут рубить, расширять территорию под застройку – мы будем выступать против».

Кира Дюрягина
 
 

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