Челябинская область попала в тройку регионов-лидеров по доходам губернаторов

25/05/2017 - 12:01 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оказался на втором месте рейтинга, составленного по итогам сопоставления личных доходов глав российских регионов, о которых они публично отчитались в своих декларациях.

В лидерах оказался Андрей Воробьев (Подмосковье), на третьем месте - Алексей Островский (Смоленская область).

«О прочих семейных доходах, а также о прибылях губернаторских фирм, «переданных в управление» доверенным лицам, речь, разумеется, не идет, - прокомментировал рейтинг челябинский политолог Александр Подопригора. - Официально Борис Дубровский заработал в 2016 году 76 миллионов 776 тысяч рублей – то есть чуть больше 200 тысяч рублей в день».

Отметим, глава региона пресс-конференции с журналистами в конце апреля заявил, что, в отличие от других, не скрывает свой бизнес и не отрекается от него: «Я не стал ничего прятать, все внес в декларацию. Сделал так, как положено, и не стесняюсь этого. Управляю ли я этими предприятиями? Нет, не управляю, но знаю, кто управляет, потому что сам поставил этого человека».

При этом Борис Дубровский добавил, что его бизнес «лежит на боку», переживая не самые лучшие времена, как и любой строительный бизнес. Отметим, в структуру фирм, которые аффилированы с главой региона, входят такие организации как «Синай», «Челябстройкомплект», «Бобровский завод ЖБК „Энергия“» и другие.