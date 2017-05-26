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Губернатор Челябинской области рассказал об экологических проблемах Челябинска в культурной столице

 
Губернатор Челябинской области рассказал об экологических проблемах Челябинска в культурной столице

26/05/2017 - 16:10 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил на пленарном заседании VIII Невского международного экологического конгресса, который в данный момент проходит в Санкт-Петербурге. Глава региона обозначил важные экологические проблемы Южного Урала и способы борьбы с ними.

Борис Дубровский начал свой доклад с отчета о выполнении поручений президента России Владимира Путина по итогам Госсовета. «Сроки исполнения поручения президента достаточно сжатые. Нам нужно вместе принять меры, которые позволят поэтапно осуществлять эти задачи», - отметил глава региона.

В докладе Борис Дубровский отметил, что в России 7 миллионов человек живут в городах с плохим атмосферным воздухом, на Южном Урале от этого страдают 1,5 миллиона жителей (самое тяжелое положение в Челябинске и Магнитогорске). Глава региона уверен, что, если соответствовать Стратегии экологической безопасности России до 2025 года, а также продолжать меры до 2050 года, удастся качественно изменить существующее положение.

Также губернатор Челябинской области акцентировал внимание слушателей на социальной ответственности промышленных предприятий, которые выполняют экологические обязательства перед регионом. Однако не все промышленники выполняют такие обязательства, и потому только нормы, закреплённые в законодательстве, помогут улучшить экологию и мотивировать промышленность качественно работать над экологическими технологиями.

Также Борис Дубровский в качестве мер по улучшению атмосферного воздуха назвал переход городов на использование электротранспорта. 

Отметим, во вторник, 23 мая, МУП "ЧелябГЭТ" признан банкротом.

 

Оксана Фаздалова
 
 

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