В Челябинском УФАС борются с монополией «Южуралмоста»: часть дорог хотят отдать малому бизнесу

Проект предполагает выделение в крупных городах Челябинской области нескольких участков проезжей части, которые будут отданы через аукционы малому и среднему бизнесу, рассказала во вторник, 30 мая, руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова.

Антимонопольщики собираются представить проект главе региона. По их мнению, демонополизация окажет благотворное влияние как на развитие бизнеса в области, так и на повышение качества ремонта и обслуживания дорог в целом.

«Сейчас мы детально обговариваем эту акцию с «Опорой России», - рассказала Анна Козлова. - Необходимо объявить аукционы отдельно для субъектов малого бизнеса, чтобы предприниматели отремонтировали эти дороги и показали, что умеют работать, что могут сделать свою работу качественно, с использованием современных технологий. Формировать монополию там, где есть конкурентный рынок – не верно».

Глава антимонопольного ведомства отметила, что монополизм на конкурентном рынке является одной из основных проблем в отрасли. На данный момент «Южуралмост» (бывший «Южуралавтобан». – прим.ред.) занимает огромную долю рынка - 95%. Анна Козлова уверена, что необходимо разукрупнять лоты и, возможно, даже закрепить это в действующем законодательстве, поскольку проблема существует в ряде регионов России.

«Южуралмосту» действительно достаются все крупные и долгосрочные многомиллионные контракты, что вполне обосновывается отсутствием реальной конкуренции – мало кто может сравниться количеством техники, численностью людей и накопленным опытом с крупнейшей южноуральской строительной организацией. При этом качеством дорог экспертов все равно не радует.

По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, на днях он узнал, что подрядчик дал согласие на добровольное устранение недочетов, найденных общественниками на не так давно отремонтированных дорогах, за собственный счет. «Прецедент в том, что это будет устранение недостатков за свой счет, - добавил парламентарий. - В случае несогласия подрядчика существуют правовые механизмы, которые могут обязать его сделать то же самое через суд». Владимир Бурматов отметил, что работу по устранению дефектов общественники также проконтролируют, поскольку «переделка» вполне может оказаться некачественной. «Можно сделать плохо, а можно и переделать плохо, - уточнил он. – В этом случае мы будем заставлять повторно устранять недостатки».

Напомним, ранее общественники провели мониторинг челябинских дорог, результат которых парламентарий представил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Глава региона поддержал идею, чтобы все недостатки, связанные с качеством дорожного покрытия, подрядчик переделывал за собственный счет, без повторного привлечения бюджетных средств, в рамках гарантийных обязательств.

В зависимости от дорог различается и срок гарантии на них. В среднем гарантию предоставляют на три года, нормативный срок - до 8 лет. «При этом мы видим, что некоторые дороги не продержались и 8 месяцев. Согласно статистике, существенный процент ДТП является следствием безобразного состояния дорожного покрытия», - констатирует Владимир Бурматов.

Начальник отдела дорожной инспекции организации движения УГИБДД по Челябинской области Павел Шишаев уточнил, что при выезде сотрудников Госавтоинспекции на места ДТП фиксируется весь спектр неудовлетворительных дорожных условий без связи с наступившими последствиями, чтобы предпринять меры реагирования к лицам, содержащих автодороги. «Поэтому говорить, что все зафиксированные нами нарушения послужили причиной ДТП, – неправильно, - уточнил Павел Шишаев. - По итогам четырех месяцев в Челябинской области произошло 419 ДТП против 531 в прошлом году за тот же период времени. По дорожному фактору (неудовлетворительному состоянию дорог. – прим.ред.) цифры также примерно одинаковые – в прошлом году было 79,8%, в текущем – 78,9%».

Павел Шишаев озвучил и более свежую статистику: на 29 мая произошло 657 ДТП, в них зафиксировано 1167 неудовлетворительных дорожных факторов – то есть в каждом ДТП таких факторов было зафиксировано несколько. Практически в 30-ти процентах (325 случаев) причиной послужила плохая различимость или отсутствие дорожной разметки. «Нормативный износ разметки, нанесенной краской, составляет полгода, термопластиком– год, - рассказал Павел Шишаев. - Нельзя сбрасывать со счетов, что интенсивность трафика автотранспорта довольно высокая, по этой причине износ происходит быстрее нормативного срока. Сейчас начинается сезон положительных температур, когда мы имеем право требовать восстановления разметки».

Кстати, с 18 марта административная ответственность за несоблюдение требований в области безопасности при строительстве и реконструкции в части дорожной инфраструктуры автодорог ужесточена: ранее ответственность для должностных лиц составляла 2-3 тысячи рублей (сейчас 20-30 тысяч), в отношении юрлиц - от 20 до 30 (сейчас 200-300 тысяч).

Весной губернатор дал поручение главе Челябинска Евгению Тефтелеву провести мероприятия, связанные с подготовкой дефектных ведомостей, – это формализованные претензии к качеству дорожного покрытия. Они составляются не по итогам общественного мониторинга, а после проверки специалистов управления дорожного хозяйства и целого ряда других специализированных организаций. Экспертизы были проведены и выданы на руки подрядчикам: неудовлетворительным признано состояние участков улиц Механическая, Воровского, Блюхера, Труда, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Ленина, Троицкий тракт.

Среди проблем, которые отмечаются чаще всего в дефектных ведомостях, парламентарий отметил плохое качество асфальтового покрытия, некачественно вырубленные колодцы, которые являются серьезным препятствием для автомобилистов, а также проблемы с ливневой канализацией и обеспечением водостоков, что приводит к застою воды на дорожном полотне. «Учитывая, что у нас ночами низкие температуры, асфальт просто «взрывается», - прокомментировал Владимир Бурматов.

Уже в этом году дефектные ведомости впервые будут составлять и в других муниципальных образованиях региона. В числе первых – Магнитогорск, где местные жители также фиксируют огромные проблемы с асфальтовым покрытием.