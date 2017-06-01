Борис Дубровский рассказал в Санкт-Петербурге о сотрудничестве Челябинской области со странами БРИКС

01/06/2017 - 11:53 Сегодня, 1 июня, губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с докладом на панельной сессии «БРИКС: новые подходы к экономической интеграции», которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава региона отметил, что Челябинская область готовится принять у себя саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году и активно развивает сотрудничество с регионами государств-участников. «Мы считаем, что наряду с действующими форматами взаимодействия, пока не используется в полной мере потенциал межрегионального сотрудничества», - уточнил он.

По мнению главы Южного Урала, дополнительным импульсом для ускорения позитивных процессов могло бы стать расширение формата межрегионального взаимодействия, по аналогии с «Форумом губернаторов» Шанхайской организации сотрудничества. «Считаю это вполне реалистичной задачей, тем более, что ряд крупных стран одновременно присутствуют в ШОС и БРИКС», - подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор уточнил, что Челябинская область в плане сотрудничества со странами БРИКС наибольший эффект имеет в отношениях с КНР. «Тем не менее, мы намерены расширять географию контактов, и в этом году совершили визит в Индию. Мы развиваем опыт сотрудничества с межгосударственными банковскими структурами. Нас интересуют возможности участия инвестиционно-финансовых структур БРИКС, таких как Новый банк развития БРИКС, в других региональных инвестпроектах» - добавил губернатор.

Кроме того, глава региона проинформировал участников о задаче вывести на проектную мощность транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», который может стать современным «сухопутным портом» в начале транспортного коридора из России в регионы Китая через территорию Республики Казахстан. Также глава региона напомнил о работе по строительству высокоскоростной магистрали от Челябинска до Екатеринбурга, с выходом на ВСМ «Москва-Пекин». «В рамках этого Форума подписываем стратегическое соглашение с ОАО «Российские железные дороги», которое станет началом большого инвестиционноемкого проекта», - уточнил Борис Дубровский.

Межрегиональное взаимодействие в рамках БРИКС, по словам губернатора, должно стать эффективным инструментом для экономического развития регионов, служить увеличению товарооборота и налаживанию новых экономических связей. «Мы уделяем большое внимание развитию международного сотрудничества и ведем эту работу во взаимодействии с нашей региональной торгово-промышленной палатой», - утонил он и проинформировал президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина о том, что Южно-Уральская палата примет участие во Всемирном форуме торговых палат, который пройдет в этом году в Австралии в Сиднее.