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«Фольксваген Груп Рус» рассмотрит возможность производства автокомпонентов в Челябинской области

 
«Фольксваген Груп Рус» рассмотрит возможность производства автокомпонентов в Челябинской области

01/06/2017 - 17:24 «Фольксваген Груп Рус» рассматривает возможность производства на территории Челябинской области автокомпонентов и металлургической продукции для компании.

Предстоящий визит, а также перспективы локализации производства Volkswagen Group на территории Южного Урала обсудили сегодня, 1 июня, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Борис Дубровский рассказал Маркусу Озеговичу, какую поддержку получают инвесторы  на территории региона.

Гендиректор отметил, что «Фольксваген» заинтересован в дальнейшей локализации производства автокомпонентов в России. Представители компании намерены приехать в Челябинскую область и на месте оценить возможности челябинских производителей.


 
 

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