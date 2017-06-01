«Фольксваген Груп Рус» рассмотрит возможность производства автокомпонентов в Челябинской области

01/06/2017 - 17:24 «Фольксваген Груп Рус» рассматривает возможность производства на территории Челябинской области автокомпонентов и металлургической продукции для компании.

Предстоящий визит, а также перспективы локализации производства Volkswagen Group на территории Южного Урала обсудили сегодня, 1 июня, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Борис Дубровский рассказал Маркусу Озеговичу, какую поддержку получают инвесторы на территории региона.

Гендиректор отметил, что «Фольксваген» заинтересован в дальнейшей локализации производства автокомпонентов в России. Представители компании намерены приехать в Челябинскую область и на месте оценить возможности челябинских производителей.