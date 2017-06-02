Когда мы начнём дышать: эксперты и политики - о главной экологической проблеме Челябинска

02/06/2017 - 15:12 В понедельник, 5 июня весь мир будет отмечать День окружающей среды. Накануне праздника челябинские политики, чиновники и ученые снова подняли больную для региона экологическую тему, чтобы обозначить первые победы и предложить способы решения застарелых вопросов.

Как отметил замминистра экологии Челябинской области Андрей Новосёлов, традиционно существуют три наиболее острые экологические проблемы, имеющие абсолютно одинаковую природу, – необходимую для жизни людей экономическую деятельность. Согласно опросам ВЦИОМ, первое, что волнует население, – это отходы, второе – качество воздуха, и только третье – вода. Однако, как справедливо отметил кандидат технических наук Николай Забейворота, без воды и еды человек может прожить десятки дней, но без воздуха не протянет и нескольких минут. Видимо поэтому качество атмосферного воздуха по-прежнему больше всего волнует южноуральцев.

По статистике, озвученной замминистра экологии, в 2016 и начале 2017 года наблюдается положительная динамика по улучшению воздуха в Челябинске.

Индекс загрязнения воздуха (ИЗА) впервые за долгие годы снизился до 7,6 (в Златоусте, для сравнения, - 5,5) – то есть сейчас качество воздуха в областном центре находится на грани высокого загрязнения. В России загрязнение считается низким, если ИЗА менее 5, повышенным - при ИЗА от 5 до 6, высоким - при ИЗА от 7 до 13, и очень высоким - при ИЗА, равном или большем 14.

Еще в 2012 году в Челябинске индекс загрязнения был 16. Андрей Новосёлов считает, что на улучшение воздуха повлияли не только жесткие административные меры, но и падение производства. Это означает, что властям и промышленникам еще предстоит провести огромную работу по стабильному улучшению этих показателей.

«Мы не можем полностью ликвидировать экономику и производство, но мы обязаны сделать, чтобы выбросы не приводили к опасному загрязнению атмосферного воздуха, чтобы размещение отходов не приводило к угрозе окружающей среды и состоянию здоровья, - говорит замминистра экологии. - Основной принцип такой: кто осуществляет негативное воздействие, тот и должен его ликвидировать за счет собственных средств. И если вы посмотрите наш региональный план по экологии, то увидите такое соотношение: более 3,5 миллиардов вкладывают предприятия, 90 миллионов – областной бюджет».

Член Совета ФедерацииРФ Ирина Гехт напомнила о законе по внедрению наилучших доступных технологий(НДТ), призванных обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду при сохранении рентабельности и потенциала развития промышленности. Предполагается, что внедрение принципов НДТ в России начнется в 2019 году, переход на такие технологии займет 7-10 лет. Для предприятий, занимающихся «оборонкой» - 14 лет. «Надо понимать, что достаточно быстрого результата мы не получим. Но это существенный шаг по переходу промышленности к так называемой «зелёной экономике», о которой говорит вся Европа. Сейчас у них в ВВП уже порядка 2,5% - «зелёная экономика», и каждый год они планируют увеличение этого процента», - констатировала Ирина Гехт.

Андрей Новосёлов напомнил, что на Невском конгрессе Борис Дубровский озвучил данные Росгидромета- 17 миллионов человек городского населения живут в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. В нашей области наблюдения Росгидромета ведутся в трех городах, которые попадают в эту категорию, – Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

«Перед нами стоит задача повышения эффективности охраны атмосферного воздуха и, прежде всего, повышение эффективности управления, - говорит Новосёлов. - Потому что на данный момент те нормативы по выбросам, которые установлены, предприятиями достигнуты. Тем не менее, экологическая безопасность воздуха не обеспечена. Это говорит о том, что система не работает. Нужно устанавливать другие, более жесткие нормативы».

Замминистра добавил, что пока предприятия контролируют по интенсивности выбросов. Контроль же должен осуществляться не по освоению средств и выполнению мероприятий, и даже не по достижению норматива, а по фактическому загрязнению воздуха.

Говоря о введении более жестких нормативов, замминистра напомнил о системе квотирования, которая в будущем должна быть реализована в области. Для реализации этого проекта требуется внести изменения в федеральное законодательство. Уже после этого будут определены сроки по переходу предприятий на новую систему. Новосёлов подчеркнул, что общественность обязательно должна принять участие в определение этих сроков.

Заместитель генерального директора по научной работе «ЭСБ-Технологии», кандидат технических наук Николай Забейворота предложил акцентировать внимание на тех предприятиях, которые выбрасывают «органику», в частности бензапирен. «Это очень токсичные канцерогенные вещества, которые накапливаются в организме и не выводятся из него, провоцируя онкологические заболевания. Челябинск этим вопросом «славится», - отметил учёный. – Нужно развивать нашу промышленность. Запад у нас скупает вторичное сырье, а ведь для того, чтобы произвести 1 килограмм меди и в конечном счете потом ее продать, мы должны экологическую ситуацию усугубить. Естественно, Запад будет заниматься «зелеными технологиями». Мы в этом плане ничего не делаем, не преграждаем путь тому, что максимально вредит экологической ситуации в нашей стране. Возможно, нужно законодательно ограничить вывоз наших стратегических материалов, в частности, меди».

Также учёный возмутился плохой уборкой улиц в городе, где ежегодно выбрасывается свыше 300 тысяч тонн выбросов. «Эти 300 тысяч тонн, где они? На улице марганец, свинец – особенно весной всё это проявляется. Почему люди болеют аллергией? Это связано именно с экологической проблемой. Необходимо максимально убирать улицы. На том же Западе ежедневно моют улицы, это закреплено законодательно. А мы считаем, что живем в хороших условиях, нам ничего не надо, нам природа всё смоет?».

Николай Забейворота уделил много внимания вопросу энергетики, отметив, что для того чтобы сжечь 1 грамм угля требуется 3 грамма кислорода.

«Мы много говорим, что необходимо перейти на электроэнергетику, но и электроэнергетика, и твердотопливная, и газовая - выбрасывают определенное количество отходов и тоже приносят вред, – констатирует учёный. - В последнее время очень активно лоббируется вопрос, что ядерную энергетику необходимо закрыть. В частности, Южноуральскую АЭС, о которой много говорят. Но именно ядерная энергетика решает этот вопрос. Она не потребляет кислород, получается, что экологическая ситуация резко улучшится. Тем более рядом ядерный центр, который всё производит. Мы всему миру это продаём, а тут почему-то пытаемся об этом максимум молчат».

На высказывание отреагировала Ирина Гехт, которая связала данное явление с последствиями «экологического экстремизма»: «Строительство АЭС остановили «экологические экстремисты», которые сейчас проживают в США (вероятно, имеется ввиду эмиграция экологической активистки Надежды Кутеповой, которая снялась в американском фильме» «Сороковка». – прим.ред.). Прошли годы, и все сейчас говорят, что это необходимо, но теперь, при существующих экономических условиях, - невозможно. А в то время мы поддержали товарищей, которые, благополучно отработав деньги, уехали за границу».

Продолжая рассуждать на тему «экологического экстремизма», Ирина Гехт отметила, что в последнее время экология стала очень тесно перекликаться с политикой.

«Экологические проблемы хорошо ложатся на общественное сознание, поэтому для нас очень важно выстраивание живого диалога с населением, с бизнесом, чтобы формировать экспертные оценки и не нагнетать той напряженности, не допускать тех спекуляций, которые порой происходят по экологической теме, - отметила сенатор. - Я имею ввиду недопущение открытия новых производств. Причем совершенно очевидно, что это не только проблема Челябинской области».

Ирина Гехт рассказала, что на Невском конгрессе выступали много спикеров, представляющие экологические организации, из разных регионов России, однако тезисы, которые они декламировали, были совершенно идентичными.

«Нельзя не прислушиваться к таким мнениям, но доверять этой информации тоже неправильно, - говорит сенатор. - Наверное, от того, что мы недостаточно представляем экспертное мнение, у населения возникают инсинуации, на тему того же строительства Томинского ГОКа. Вы услышите всевозможное количество интерпретаций - от кислотных дождей и до смертей от онкологии, но это будут на самом деле только интерпретации. И те документы, которые я получаю в свой адрес, не содержат той оценки ситуации, которая есть. Написано: «По расчётам наших экспертов», я говорю: «Хорошо, дайте мне расчёты», но никто мне этих расчетов не предоставляет».

Сенатор подчеркнула, что, говоря об экологии, обсуждая эту тему, всегда необходимо выстраивать диалог с населением, чтобы не допускать манипуляций.