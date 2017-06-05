Владимир Путин вновь ответит на вопросы россиян в прямом эфире

Специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в 12 часов по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FМ» и «Радио России». Пользователям ВКонтакте трансляция будет доступна в официальном сообществе прямой линии. На сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Прием вопросов главе государства начался 4 июня и продлится вплоть до окончания прямого эфира. Свой вопрос можно задать через центр обработки сообщений несколькими способами.

Вопрос можно будет задать на сайте Программы по адресам www.moskva-putinu.ru или москва-путину.рф из раздела «Задать вопрос». Там есть пошаговая инструкция, что нужно делать.

Можно позвонить по телефону 8-800-200-40-40. Все звонки с городских и мобильных – бесплатные. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Можно отправить SМS-или MMS-сообщение на номер 0-40-40 (для абонентов российских сотовых операторов).

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва–Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «OK Live» – первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к Президенту, записав видеоролик.

Напомним, традиция проведения длительных и откровенных разговоров Владимира Путина с россиянами в прямом эфире зародилась в 2001 году. С того момента проведено уже 13 программ. Традиция проводить прямую линию не прервалась и в 2008 году, когда Владимир Путин стал премьером. Исключением были 2004 и 2012 годы, тогда были проведены большие пресс-конференции главы государства.

Прямые линии Владимира Путина в его статусе президента и премьера всегда пользовались большой популярностью у телезрителей, несмотря на то, что год от года становились длиннее. Первый прямой эфир в декабре 2001 года и продлился 2 часа 20 минут, поступило 400 тысяч вопросов. Второй и третий разговоры состоялись в декабре 2002 и 2003 годов – поступило 1,4 миллиона и 1,5 миллиона вопросов. Последующие три года – с 2005 по 2007 – прямые эфиры проходили в октябре. В 2008 году Владимир Путин вышел на прямую связь с россиянами в декабре уже в качестве премьер-министра. Он общался со страной из Гостиного двора 3 часа 8 минут, за это время ответил на 80 вопросов и просьб. В декабре 2009 года откровенный разговор длился порядка четырех часов.

В 2010 году Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в прямом эфире 16 декабря в течение 4 часов 26 минут. Это была девятая по счёту «Прямая линия», которая побила предыдущий рекорд на 24 минуты. Поступило более двух миллионов вопросов. Глава государства ответил на 91, из которых 31 выбрал сам.

Юбилейный прямой эфир состоялся 15 декабря 2011 года и оказался самым продолжительным – 4 часа 32 минуты. За это время Путин ответил на 88 вопросов. Премьера слушали почти 40% телевизионной аудитории.

В 2013 году Владимир Путин провел прямую линию уже в статусе президента. Она длилась 4 часа 48 минут. Поступило рекордное число вопросов – 3 миллиона. Впервые за всю историю данного формата, можно было задать видеовопрос президенту.

В 2015 году Владимир Путин общался с россиянами 3 часа 57 минут. Поступило более 3,2 миллиона вопросов. Президент ответил на 74 вопроса.

В 2016 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась 3 часа 40 минут.

За время эфира глава государства ответил на 80 вопросов. В ходе «Прямой линии» были проведены включения из Крыма, Сахалина, Воронежской области, Томска и Тулы. Всего в рамках программы поступило более трёх миллионов вопросов.