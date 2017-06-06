В Челябинской области пересмотрят принципы межбюджетных отношений

06/06/2017 - 12:24 В Челябинской области планируется пересмотреть действующие принципы межбюджетных отношений в рамках работы над проектом регионального бюджета на 2018-2020 годы.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, наряду с уже принятыми мерами, создающими финансовые условия для решения вопросов местного значения, будут введены запреты и ограничения.

По словам министра, в Челябинской области есть финансовые возможности для развития территорий. «Но упор надо делать не на преференции для муниципалитетов, которые много зарабатывают, а потому и хорошо живут, а на запреты и ограничения для тех, кто зарабатывает меньше и потому получает больше помощи из регионального бюджета», - считает Андрей Пшеницын. Глава минфина рекомендовал местным властям уже сейчас начать готовиться к новому раскладу. «Именно нежелание территорий попасть под запреты и ограничения станет лучшим стимулом для их роста и укрепления собственной доходной базы», - уверен министр. В настоящий момент прорабатываются соответствующие механизмы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве финансов области, для расчета доходов областного бюджета финансистам предстоит провести анализ и прогнозирование экономических параметров. Также оцениваются существующий перечень расходов и финансовые последствия решений, принятых на федеральном уровне.

После бюджетные планы министерств и ведомств на предстоящие три года рассмотрит специальная межведомственная комиссия под руководством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В состав комиссии войдут заместители главы региона и руководство регионального минфина.

Добавим, в соответствии с графиком проект главного финансового документа области на 2018-2020 годы поступит на утверждение правительства до 7 октября, а на рассмотрение законодательного собрания – до 1 ноября текущего года.