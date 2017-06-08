 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рассеянные облака
10 °C
  • Рассеянные облака
  • Ветер: ССЗ, 4 м/с
  • Давление: 753 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 94 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Челябинской области взят под стражу почтальон из Москвы, который довел до самоубийства 14 девочку
В Челябинской области взят под стражу почтальон из Москвы, который довел до самоубийства девочку
Как говорить с ребенком о ВИЧ? Челябинский «Компас» обвиняют в развращении детей
Как говорить с ребенком о ВИЧ? Челябинский «Компас» обвиняют в развращении детей
«Берите стулья и столы – денег нет»: экс-сотрудники «Челябавтотранса» вышли на пикет по зарплатам
«Берите стулья и столы – денег нет»: экс-сотрудники «Челябавтотранса» вышли на пикет по зарплатам
Когда мы начнём дышать: эксперты и политики - о главной экологической проблеме Челябинска
Когда мы начнём дышать: эксперты и политики - о главной экологической проблеме Челябинска
 

В Челябинской области взят под стражу почтальон из Москвы, который довел до самоубийства девочку

 
В Челябинской области взят под стражу почтальон из Москвы, который довел до самоубийства 14 девочку

08/06/2017 - 13:52 Житель Москвы Илья Сидоров взят под стражу в Челябинской области за доведение в социальных сетях до самоубийства 14-летней школьницы из Еткульского района.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» помощник председателя Еткульского суда Ильдус Ишмухаметов, сегодня, 8 июня, райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца, до 5 августа,  москвича Ильи Сидорова 1991 года рождения.

Сидоров имеет среднее профессиональное образование, работает почтальоном в Москве, не женат, бездетный. 

С 15 апреля мужчина в соцсети вступил в диалог с девочкой и под видом игры «Синий кит» стал давать ей задания суицидального характера. Через месяц после отказа школьницы выполнить последнее задание, он стал угрожать убить её и её родителей. Кроме того, по версии следствия, он вымогал у девочки 23 тысячи рублей. После всего этого школьница попыталась покончить с собой. Врачам удалось ее спасти.

По данному факту 18 мая было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. Сидоров задержан, ему предъявлено обвинение. Сотрудники полиции оперативно сработали, установили личность человека, который довел девочку до самоубийства.

Илья Сидоров свою вину в содеянном признал и заявил, что он раскаивается. Адвокаты не намерены подавать апелляционную жалобу на решение райсуда.

Любовь Юрина
 
 

Главное

Челябинцы готовы объявить голодовку против уплотнительной застройки
Челябинцы готовы объявить голодовку против уплотнительной застройки
Нам вас навязали: почему у жильцов «адской общаги» в Челябинске не клеится диалог с ЖКХ
Нам вас навязали: почему у жильцов «адской общаги» в Челябинске не клеится диалог с ЖКХ
Еткульский суд изберет меру пресечения московскому куратору «Синего кита», который подозревается в доведении до самоубийства школьницы
Еткульский суд изберет меру пресечения московскому куратору «Синего кита», который подозревается в доведении до самоубийства школьницы
«Макфа» пыталась вызволить из-под стражи Чуркина, проходящего по делу Юревича
«Макфа» пыталась вызволить из-под стражи Чуркина, проходящего по делу Юревича
Копейск возглавил рейтинг «убитых дорог» в Челябинской области
Копейск возглавил рейтинг «убитых дорог» в Челябинской области
Челябинские фотографы на XXVII Международной фотоакции «Природа. Человек. Культура» в Уфе
Челябинские фотографы на XXVII Международной фотоакции «Природа. Человек. Культура» в Уфе
Коркинский разрез готовится к закрытию и постепенно увольняет персонал
Коркинский разрез готовится к закрытию и постепенно увольняет персонал
В Челябинской области растут цены на бензин
В Челябинской области растут цены на бензин
На митинг в защиту главы челябинской ДЮСШ «Конас» Олега Строгонова может собраться до 500 человек
На митинг в защиту главы челябинской ДЮСШ «Конас» Олега Строгонова может собраться до 500 человек
Власти Челябинска меняют перевозчиков на трех маршрутах
Власти Челябинска меняют перевозчиков на трех маршрутах
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Проблемы общественного транспорта в Челябинске
Дороги Челябинска
ЖКХ
Зеленая революция
Уголовное дело Михаила Юревича
Здоровье

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования