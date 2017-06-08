В Челябинской области взят под стражу почтальон из Москвы, который довел до самоубийства девочку

08/06/2017 - 13:52 Житель Москвы Илья Сидоров взят под стражу в Челябинской области за доведение в социальных сетях до самоубийства 14-летней школьницы из Еткульского района.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» помощник председателя Еткульского суда Ильдус Ишмухаметов, сегодня, 8 июня, райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца, до 5 августа, москвича Ильи Сидорова 1991 года рождения.

Сидоров имеет среднее профессиональное образование, работает почтальоном в Москве, не женат, бездетный.

С 15 апреля мужчина в соцсети вступил в диалог с девочкой и под видом игры «Синий кит» стал давать ей задания суицидального характера. Через месяц после отказа школьницы выполнить последнее задание, он стал угрожать убить её и её родителей. Кроме того, по версии следствия, он вымогал у девочки 23 тысячи рублей. После всего этого школьница попыталась покончить с собой. Врачам удалось ее спасти.

По данному факту 18 мая было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. Сидоров задержан, ему предъявлено обвинение. Сотрудники полиции оперативно сработали, установили личность человека, который довел девочку до самоубийства.

Илья Сидоров свою вину в содеянном признал и заявил, что он раскаивается. Адвокаты не намерены подавать апелляционную жалобу на решение райсуда.