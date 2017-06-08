Златоуст вошел в сотню лучших муниципалитетов России»

Почетный диплом вручен главе Златоуста Вячеславу Жилину в Москве на рабочей встрече руководителей муниципалитетов и муниципальных предприятий, организованной общественным движением «Клуб руководителей муниципальной сферы» в преддверии Дня России.

«В первую очередь, мы ставим своей задачей оценить не работу администраций, а успехи города и его жителей, поощрить усилия граждан к тому, чтобы сделать родной город лучшим в стране», – комментируют в КРМС.

Златоуст отмечен «за лучшие показатели в области динамики социально-экономического развития, открытости, управления и благоустройства, безупречную репутацию и профессиональный авторитет руководства, продемонстрированные в 2016 году, а также консолидированные усилия жителей, направленные на всесторонне гармоничное развитие муниципалитета».

Рейтинг «100 лучших муниципалитетов» составлен Клубом руководителей муниципальной сферы – крупнейшим в России объединением профессионалов отрасли муниципального управления и городского хозяйства – по итогам 2016 года.