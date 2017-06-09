Жительница дома с обвалившимся балконом в центре Челябинска требует у губернатора срочного ремонта

09/06/2017 - 14:24 В Челябинске жительница квартиры, балкон которой два года назад обрушился на тротуар посреди проспекта Ленина, написала жалобу главе региона Борису Дубровскому. Жена ветерана ВОВ Белла Семенова требует восстановить ее балкон в течение месяца.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», обвал балкона случился 27 июня 2015 года на втором этаже дома по адресу проспект Ленина, 61 – в самом центре города. Здание 1937 года постройки, выполненное по проекту архитектора Теодора Эрвальда, находилось в ведомстве управляющей компании «Ремжилзаказчик».

Глава администрации Евгений Тефтелев дал поручение перенести несчастливый дом в начало списка по капитальному ремонту в Челябинске. Восстановительные работы должны были пройти в кратчайшие сроки. Как утверждает сама Белла Семенова в своем обращении к Борису Дубровскому, «Евгений Тефтелев дал указание обслуживающей наш дом организации «Ремжилзаказчик» восстановить балкон в течение 3-х дней, так как наш дом является архитектурным памятником и создает общее лицо города».

Спустя значительный срок – уже в августе 2015 года – городские власти объявили, что еще не приступали к ремонту ветхо-аварийных балконов «сталинского» дома, а только нашли на это денежные средства. «Процесс с началом ремонта на Ленина 61 идет долго потому, что дом является памятником культуры», – объяснил тогда задержку работ Евгений Тефтелев.

Однако прошло уже почти два года, а балкон до сих пор кое-как поддерживают стальные подпорки, портящие вид здания.

«Я требую в течение месяца восстановить мой балкон», – такими словами заканчивается текст письменного обращения пенсионерки к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

«Проверку реального технического состояния жилых домов региональное правительство не проводит, – считает челябинский общественный деятель Андрей Филатов. – Такая антисоциальная политика в сфере ЖКХ ставит под угрозу жизнь всех граждан и подрывает авторитет государственной власти».

Уточним, что региональное правительство в данном случае не должно проводить проверку – этим занимаются городские власти, государственная жилищная инспекция и другие инстанции. Обязанность решить эту проблему в любом случае ложится на них.

Также агентство «Урал-пресс-информ» отправило в администрацию Челябинска официальный запрос о сроках проведения ремонтно-строительных работ по адресу проспект Ленина, 61.