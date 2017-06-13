Дубровский потребовал обеспечить безопасность отдыха детей. Роспотребнадзор выявил первые нарушения

13/06/2017 - 18:29 В Челябинской области по состоянию на 13 июня более 83,1 тысячи детей и подростков отдыхают и оздоравливаются в 709 учреждениях. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность детей в летний оздоровительный период.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на сегодня открыто 50 загородных лагерей из 58 запланированных к работе в первую смену, 645 лагерей с дневным пребыванием (более 67,7 тысячи ребят). Еще семь загородных лагерей откроются в период с 23 по 27 июня.

«Особое внимание обращаю на обеспечение безопасности на воде, в лесных территориях, в горах, на дорогах, а также в плане качества питания и медицинской помощи», – подчеркнул Борис Дубровский.

Специалисты Роспотребнадзора проверили 157 лагерей. «В 9,6 % проб питьевой воды выявлено несоответствие по санитарно-химическим показателям по запаху, мутности, содержанию железа (природный фактор), - отметили в управлении. - По микробиологическим показателям питьевая вода не соответствовала требованиям в 2,6%».

Как отмечают специалисты, еду для детей готовят без нарушений, не выявлено и фактов поставки фальсифицированной продукции.

Всего в 152 оздоровительных лагерях выявлены нарушения требований к питьевому режиму, качеству питьевой воды, санитарно-гигиеническим условиям пребывания детей в учреждениях отдыха. Неправильно хранились продукты, нарушена технологии приготовления готовых блюд.

По результатам проверок составлено 165 протоколов об административном правонарушении, в том числе один - на юридическое лицо. Проверки продолжаются.

Как уже сообщало агентство, летом 2017 года организованно отдохнут почти 250 тысяч юных южноуральцев в возрасте от 6 до 18 лет. На оздоровительную кампанию из областного бюджета выделено более 467 миллиона рублей, что на 20 миллионов больше прошлогодней суммы.

В 2017 году ребята смогут оздоровиться в 818 (в прошлом году – 812) учреждениях, среди которых 73 загородных учреждения (7 санаториев), 9 палаточных лагерей, 3 организации труда и отдыха, 733 лагеря с дневным пребыванием детей.

По данным регионального минобра, в 2017 году путевка в загородный лагерь на 21 день обойдется в среднем в 20,3 тысячи рублей, в санаторно-оздоровительный лагерь на 24 дня – 26,5 тысяч. Однако продолжит действовать система субсидирования, которая позволит родителям сократить часть затрат на путевку. Размер субсидии определяется муниципалитетом.