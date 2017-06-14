Челябинский «Компас» пояснил законность тренинга по профилактике ВИЧ среди школьников

14/06/2017 - 12:19 Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» обвиняет челябинский «Компас» в том, что программа семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ» не является санкционированной Министерством образования и науки РФ.

«Объяснение происхождения программы «Базовые знания по профилактике ВИЧ», подготовленной МБУ “Компас”, на которую якобы получено одобрение Минобра РФ, — попытка прикрыться госструктурами и отвести внимание общественности от нарушений законодательства, происходящих при содействии чиновников администрации Челябинска», - говорится в сообщении организации.

Как уже сообщало агентство, Роскомнадзор опубликовал на своем сайте заключение экспертной комиссии, из которого следует, что семинар-тренинг в Челябинске для старшеклассников по профилактике ВИЧ, который проводит «Компас» разрушает семейные ценности и провоцирует интерес к началу половой жизни. Заключение экспертной комиссии, в состав которой вошли шесть человек, а также два психолога и один общественный деятель, отец троих детей, опубликован на сайте ведомства.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в «Компасе», данная программа была согласована в 2008 году Управлением по делам образования города Челябинска. Рецензентами выступили заместитель Министра образования и науки Челябинской области и главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Челябинской области. Сейчас эти специалисты в ведомствах уже не работают.

Данная программа была составлена на основе нормативных документов и методических пособий, в частности, на основе методического пособия «Полезная практика: реальные альтернативы», которое в 2004 году прошло экспертизу Федерального экспертного совета Министерства образования Российской Федерации и рекомендовано к использованию в образовательном процессе.

В 2014 году программа семинара-тренинга была повторно согласована с Министерством здравоохранения Челябинской области. Тренинги проходили в соответствии с решением городской Межведомственной комиссии по проблемам социально-значимых заболеваний. Кроме того, в этом году была проведена психолого-педагогическая экспертиза программы семинара. Экспертным Советом Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета было заключено, что программа может быть использована в работе со старшеклассниками.

В «Компасе» предоставили все необходимые документы, доказывающие правомерность использования данной программы. А вот законность данной экспертизы они ставят под сомнение.

По словам специалистов «Компаса», в полномочия организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» входит только контроль в отношении зарегистрированных средств массовой информации, к которым не относятся ни «Компас,» ни подвергнутая экспертизе программа тренинга.

«Правовая оценка действиям лиц, осуществивших и разместивших экспертизу, в настоящий момент находятся в компетенции правоохранительных органов», - уточнили в учреждении.