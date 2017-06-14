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Челябинский «Компас» пояснил законность тренинга по профилактике ВИЧ среди школьников

 
Челябинский «Компас» пояснил законность тренинга по профилактике ВИЧ среди школьников

14/06/2017 - 12:19 Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» обвиняет челябинский «Компас» в том, что программа семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ» не является санкционированной Министерством образования и науки РФ.

«Объяснение происхождения программы «Базовые знания по профилактике ВИЧ», подготовленной МБУ “Компас”, на которую якобы получено одобрение Минобра РФ, — попытка прикрыться госструктурами и отвести внимание общественности от нарушений законодательства, происходящих при содействии чиновников администрации Челябинска», - говорится в сообщении организации.

Как уже сообщало агентство, Роскомнадзор опубликовал на своем сайте заключение экспертной комиссии, из которого следует, что семинар-тренинг в Челябинске для старшеклассников по профилактике ВИЧ, который проводит «Компас» разрушает семейные ценности и провоцирует интерес к началу половой жизни. Заключение экспертной комиссии, в состав которой вошли шесть человек, а также два психолога и один общественный деятель, отец троих детей, опубликован на сайте ведомства.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в «Компасе», данная программа была согласована в 2008 году Управлением по делам образования города Челябинска. Рецензентами выступили заместитель Министра образования и науки Челябинской области и главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Челябинской области. Сейчас эти специалисты в ведомствах уже не работают.

Данная программа была составлена на основе нормативных документов и методических пособий, в частности, на основе методического пособия «Полезная практика: реальные альтернативы», которое в 2004 году прошло экспертизу Федерального экспертного совета Министерства образования Российской Федерации и рекомендовано к использованию в образовательном процессе.

В 2014 году программа семинара-тренинга была повторно согласована с Министерством здравоохранения Челябинской области. Тренинги проходили в соответствии с решением городской Межведомственной комиссии по проблемам социально-значимых заболеваний. Кроме того, в этом году была проведена психолого-педагогическая экспертиза программы семинара. Экспертным Советом Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета было заключено, что программа может быть использована в работе со старшеклассниками.

В «Компасе» предоставили все необходимые документы, доказывающие правомерность использования данной программы. А вот законность данной экспертизы они ставят под сомнение.

По словам специалистов «Компаса», в полномочия организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» входит только контроль в отношении зарегистрированных средств массовой информации, к которым не относятся ни «Компас,» ни подвергнутая экспертизе программа тренинга.

«Правовая оценка действиям лиц, осуществивших и разместивших экспертизу, в настоящий момент находятся в компетенции правоохранительных органов», - уточнили в учреждении.

Ольга Мельчакова

Фото

Челябинский «Компас» пояснил законность тренинга по профилактике ВИЧ среди школьников
Челябинский «Компас» пояснил законность тренинга по профилактике ВИЧ среди школьников
Челябинский «Компас» пояснил законность тренинга по профилактике ВИЧ среди школьников
 
 

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