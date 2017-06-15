«Готовы объявить голодовку!»: челябинцы вышли на митинг в поддержку директора спортшколы единоборств

15/06/2017 - 17:54 Свыше 300 челябинцев вышли на согласованный митинг в сквер на Алом Поле, чтобы поддержать директора челябинской школы единоборств «Конас» Олега Строгонова. Сторонники известного тренера считают, что его хотят уволить из школы, в которой он проработал 30 лет, из-за административного скандала.

Южноуральцы, решившие подержать Строгонова, мирно собрались на площадке у бюста Ленину в 15.00 с плакатами. На некоторых из них были изображены карикатуры на спортивных чиновников, а также лозунги: «Не допустим незаконного увольнения директора школы Олимпийского резерва», «Министр, не убивай каратэ», «Спортсмены «Конас» достойны будущего», «Уволить Строганова – преступить закон», «Лучшей школе – лучшего директора». На митинг пришли также ученики и выпускники школы – спортсмены с фотографиями и флагами.

На митинге собирали подписи против увольнения тренера. На момент начала мероприятия было собрано 770 подписей, организаторы планируют довести цифру хотя бы до тысячи и отправить письмо в приемную президента России Владимира Путина. Если ничего не поможет – сторонники Строгонова готовы объявить голодовку.

Отметим, за сутки до проведения митинга начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Евгений Иванов опубликовал на сайте мэрии обращение с просьбой не впадать в панику и дождаться результатов внутриведомственного расследования.

«В настоящий момент конфликтная ситуация выходит в очень странную плоскость. Идет попытка всячески затянуть в конфликт спортивных руководителей области и города. При этом активно используется лживая информация о закрытии спортивной школы «Конас» или рейдерском захвате ее. Настолько же неправдивы слухи о лишении детей возможности заниматься спортом», - говорится в сообщении Иванова.

По словам чиновника, Всероссийская Федерация карате проводит свое внутреннее расследование, по результатам которого президиум примет решение о виновности и мере наказания причастных лиц.

«На сегодняшний день руководитель спортивной школы «Конас» Строгонов Олег Иванович находится в очередном оплачиваемом отпуске. Вопрос о его дальнейшей судьбе будет рассмотрен учредителем позднее на основании решения Всероссийской федерации карате», - утверждает Иванов.

Как ранее писало агентство «Урал-пресс-информ», о скором снятии с поста директора «Конаса» Олегу Строгонову сообщили 31 мая. В городском Управлении по физкультуре, спорту и туризму заслуженного деятеля челябинского каратэ поставили перед фактом, что 20 июня контракт с ним будет разорван.

Официального объяснения причин не последовало. Однако ни для кого из челябинцев, интересующихся спортом и единоборствами, не секрет – Строгонова вместе с коллегами по региональной федерации каратэ обвиняют в срыве юниорского первенства УрФО. Сама федерация находится под угрозой лишения аккредитации. Теперь и Олег Строгонов оказался под угрозой потери своей основной и любимой работы – директора спортшколы «Конас», в которую он «30 лет вкладывал силы и ресурсы, выводя ее на лидирующие позиции».

С таким раскладом категорически не согласились многие коллеги Олега Викторовича по спортивному цеху, воспитанники его ДЮСШ и их родители. В сети Интернет уже собирают подписи под петицией на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В тексте петиции говорится о недопустимости «незаконного увольнения директора спортшколы олимпийского резерва». В планах еще и массовый митинг. Его организаторы уже «наметили» три места для его проведения в Челябинске.

Сам Строгонов намерен добиться приёма в администрации президента РФ. По его словам, он уже летал в Москву, где заручился поддержкой некоторых ключевых фигур из серьезных ведомств.

«Сегодня-завтра будет озвучено решение президиума Всероссийской Федерации каратэ, – отметил Строгонов. – Мы на уровне Москвы подняли вопрос легитимности результатов соревнований, прошедших 13 мая на базе «Локомотива». Нас не устраивает, что результаты законных соревнований в манеже УралГУФКа, проводившихся в тот же день, были аннулированы, а ребята, победившие там, остались ни с чем и лишились возможности попасть в финал Спартакиады учащихся! Если и Всероссийская федерация каратэ не пойдет нам навстречу, мы все равно не опустим руки – будем добиваться правды через суд, как угодно».

Кроме того, по информации агентства, сторону Строгонова и Челябинской федерации каратэ в их затянувшемся конфликте с южноуральским Минспортом принял депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.