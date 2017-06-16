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Челябинский областной суд может принять судьбоносное решение, если оспорит статус земель под Томинским ГОКом

 
Челябинский областной суд может принять судьбоносное решение, если оспорит статус земель под Томинским ГОКом

16/06/2017 - 11:27 В Челябинске состоялось первое заседание по иску жителя города Владимира Казанцева к правительству Челябинской области. Суть его – требование отменить решение по переводу лесопарковой зоны в другую категорию леса для разработки всем известного Томинского месторождения медно-порфировых руд.

Вчера, 15 июня,  в Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание. Так как правительство области заблаговременно своё мнение на иск не представило, копии документов для истца изготовлены не были, стороны представили соответствующие запросы. Суд назначил судебное заседание на 13 июля.

Сам факт рассмотрения в суде данного иска трудно переоценить, настолько он важен для всего населения Челябинской области. Протестные настроения против строительства ГОКа, сбор подписей, письма президенту – все это, конечно, имеет большое значение, но если суд признает незаконным перевод земли, отведенной под ГОК, в другой статус,  то это поменяет многое, если не сказать все. Не будем пока ссылаться на законы, а расскажем ситуацию коротко и так, как мы ее понимаем, с помощью самого Владимира Казанцева.

Еще в давние советские времена, можно сказать, на заре советской власти была установлена вокруг Челябинска 30-километровая лесопарковая зона – это легкие города, его зеленый пояс. Позднее оказалось, что Томинское месторождение находится в его границах. И бизнес при договоренности с властями, чтобы начать разработку месторождения, озаботился изменением статуса зеленых легких города. В 2013 году правительство Челябинской области принимает постановление № 57-п «О границах и площади лесопарковых зон, расположенных в лесах Шершневского лесничества», которым часть лесов на территории месторождения переводит в статус противоэрозионных лесов. То есть региональная власть подменяет федеральную и множит дальше цепочку нарушений, ведь изменение статуса приведет к вырубке лесов на этой территории.  А на кон поставлено очень многое: не только зеленые легкие милионного города, но и сохранность его единственного питьевого источника – Шершневского водохранилища.

Теперь слово за судом. Агентство «Урал-пресс-информ» будет следить за развитием событий.

Анна Сергеева
 
 

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