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Пятый день голодовки тренера сборной Челябинской области по каратэ: реакции ноль

 
Пятый день голодовки тренера сборной Челябинской области по каратэ: реакции ноль

19/06/2017 - 11:42 Одиночная акция протеста главного тренера сборной Челябинской области по каратэ Владимира Холкина, в минувший четверг объявившего голодовку, продолжается. Спортивный наставник записал видеообращение, в котором пожелал «нашим большим и малым чиновникам» не терять аппетита.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Владимир Холкин сидит на одной воде и ночует на рабочем месте в ДЮСШ «Конас», в подвальном помещении жилого дома по улице Пушкина, 30. На радикальные меры он пошел в знак протеста против увольнения директора «Конаса» Олега Строгонова и нападок на Челябинскую областную федерацию каратэ.

Как ранее писало агентство «Урал-пресс-информ», о скором снятии с поста главы «Конаса» Олегу Строгонову сообщили 31 мая. В городском Управлении по физкультуре, спорту и туризму заслуженного деятеля челябинского каратэ поставили перед фактом, что 20 июня контракт с ним будет разорван.

Официального объяснения причин не последовало. Однако ни для кого из челябинцев, интересующихся спортом и единоборствами, не секрет – Строгонова вместе с коллегами по региональной федерации каратэ обвиняют в срыве юниорского первенства УрФО.

15 июня на пикете в защиту опальной челябинской федерации сторонники Строгонова собрали 770 подписей против его увольнения – письмо отправлено в приемную президента РФ Владимира Путина.

Тем временем, личная голодовка главного тренера областной сборной Владимира Холкина длится пятый день. По его словам, абсолютно никакой реакции ни с «противоположной стороны баррикад», ни со стороны городских либо региональных властей за всё это время не последовало. «Ну понятно, Челябинск – город-миллионник, одного голодающего человека «сверху» не заметно, – иронизирует собеседник агентства. – К тому же, выходные были – чиновники отдыхали, сил набирались. Я даже специально для них видео записал, пожелал приятного аппетита».

Между тем, уже нашлись желающие присоединиться к Владимиру Викторовичу в его радикальной протестной акции. «Приходили и спортсмены, и их родители, среди которых есть пожилые люди. Сказали: вместе с вами готовы голодать, хоть сейчас начнем! – рассказывает Холкин. – Я их, конечно, отговорил: лучше на прием к губернатору запишитесь, в этом больше пользы будет. Да и про меня потом скажут, что детей и стариков подбиваю на голодную смерть. Но сам факт – 12-15 человек потенциальных «голодовщиков» уже есть».

Сам Олег Строгонов, со слов коллег, на фоне описываемых событий слег в больницу из-за проблем с сердцем.

Агентство «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.

 

Илья Михайлов
 
 

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