21 июня – самый длинный день в году

20/06/2017 - 10:52 Завтра утром, 21 июня, в 7 часов 24 минуты по московскому времени наступит астрономическое лето в северном полушарии. Этот день считается самым длинным в году, его называют днем летнего солнцестояния. В Челябинской области долгота светового дня составит 17 часов 30 минут. Солнце взойдет в 4 часа 11 минут, заход – в 21 час 41 минуту.

В Северном полушарии летнее солнцестояние происходит 20, 21 либо 22 июня. Дата меняется из-за сдвигов в календаре в високосные года. Этот год не високосный, поэтому самый длинный день в году будет 21 июня. В этот день Солнце в полдень поднимается на наибольшую высоту в небе Северного полушария.

Наши предки считали, что в период солнцестояния можно было заполучить могущественную помощь от Высших сил, исполнить самые сокровенные желания, изменить судьбу и обрести долголетие. В древности люди отмечали этот день с большим размахом. В старину ко дню летнего солнцестояния был приурочен праздник Купалы, посвященный древнему языческому богу Купалы.

По поверьям, купание в день солнцестояния могло исцелить человека и обогатить энергией Солнца. Магическая сила воды заметно прирастает в момент задержки дневного светила на небосводе и действует до полудня следующего дня.

Главная особенность купальской ночи - очищающие костры. В эту ночь разводили костры, плясали вокруг них, прыгали через огонь: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее. В некоторых местах через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину для защиты ее от мора. В купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельем сгорели и болезни. Молодежь и дети устраивали шумные веселые игры и бег наперегонки. Обязательно играли в горелки.

В древности в день летнего солнцестояния люди собирали целебные травы и корни. Травы и цветы, собранные в Иванов день, кладут под Иванову росу, высушивают и сберегают их, считая такие травы более целебными. Ими окуривают больных, борются с нечистью, бросают в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии, употребляют их и для разжигания любви или для "отсушки".

Можно было в этот день загадать желание, глядя на солнце. Желание о любви, семейном благополучии, плодородии, здоровье надо загадывать на рассвете, стоя лицом к Солнцу. Хорошо, если есть возможность сделать это на природе, подальше от городской суеты. Солнцестояние — период свадеб. Наши предки верили, что именно солнечная сила поможет уберечь семейный союз от неверности, предательства и горя.

На этот день было множество примет. Если в день летнего солнцестояния перелезть через 12 заборов, то загаданное желание сбудется в течение года. Если в эту ночь много звезд в небе - будет много грибов этим летом. Если в это утро будет много росы - будет богатый урожай. Росу в утро дня солнцестояния собирали и сливали в один сосуд, она считалась в этот день целительной. Целительной считалась и вода, набранная утром дня летнего солнцеворота. Ее набирали из колодцев и родников, умывались ею в этот же день и пили. Хорошей приметой в день летнего солнцеворота считалось встретить рассвет. Считалось, что это дает силы и здоровье на весь год и оберегает от неприятностей. Непогода в летнее солнцестояние предрекала плохой урожай и бедный год. Солнце спряталось за тучами, значит, лето будет плохим.