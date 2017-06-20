 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рассеянные облака
18 °C
  • Рассеянные облака
  • Ветер: ЮЗ, 5 м/с
  • Давление: 749 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 73 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
21 июня – самый длинный день в году. Фото Валерия Иванова
21 июня – самый длинный день в году
В Бакальском рудоуправлении подвели социально-экономические итоги, надежда на лучшее есть
В Бакальском рудоуправлении подвели социально-экономические итоги, надежда на лучшее есть
В Челябинске суд узаконил схемы захвата земли, подрывая доверие к власти
"Дело" Буйновского: в Челябинске суд узаконил схему захвата земли, подрывая доверие к власти
Челябинский областной суд может принять судьбоносное решение, если оспорит статус земель под Томинским ГОКом
Челябинский областной суд может принять судьбоносное решение, если оспорит статус земель под Томинским ГОКом
 

21 июня – самый длинный день в году

 
21 июня – самый длинный день в году. Фото Валерия Иванова

20/06/2017 - 10:52 Завтра утром, 21 июня, в 7 часов 24 минуты по московскому времени наступит астрономическое лето в северном полушарии. Этот день считается самым длинным в году, его называют днем летнего солнцестояния. В Челябинской области долгота светового дня составит 17 часов 30 минут. Солнце взойдет в 4 часа 11 минут, заход – в 21 час 41 минуту.

В Северном полушарии летнее солнцестояние происходит 20, 21 либо 22 июня. Дата меняется из-за сдвигов в календаре в високосные года. Этот год не високосный, поэтому самый длинный день в году будет 21 июня. В этот день Солнце в полдень поднимается на наибольшую высоту в небе Северного полушария.

Наши предки считали, что в период солнцестояния можно было заполучить могущественную помощь от Высших сил, исполнить самые сокровенные желания, изменить судьбу и обрести долголетие. В древности люди отмечали этот день с большим размахом. В старину ко дню летнего солнцестояния был приурочен праздник Купалы, посвященный древнему языческому богу Купалы.

По поверьям, купание в день солнцестояния могло исцелить человека и обогатить энергией Солнца. Магическая сила воды заметно прирастает в момент задержки дневного светила на небосводе и действует до полудня следующего дня.

Главная особенность купальской ночи - очищающие костры. В эту ночь разводили костры, плясали вокруг них, прыгали через огонь: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее. В некоторых местах через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину для защиты ее от мора. В купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельем сгорели и болезни. Молодежь и дети устраивали шумные веселые игры и бег наперегонки. Обязательно играли в горелки.

В древности в день летнего солнцестояния люди собирали целебные травы и корни. Травы и цветы, собранные в Иванов день, кладут под Иванову росу, высушивают и сберегают их, считая такие травы более целебными. Ими окуривают больных, борются с нечистью, бросают в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии, употребляют их и для разжигания любви или для "отсушки".

Можно было в этот день загадать желание, глядя на солнце. Желание о любви, семейном благополучии, плодородии, здоровье надо загадывать на рассвете, стоя лицом к Солнцу. Хорошо, если есть возможность сделать это на природе, подальше от городской суеты. Солнцестояние — период свадеб. Наши предки верили, что именно солнечная сила поможет уберечь семейный союз от неверности, предательства и горя.

На этот день было множество примет. Если в день летнего солнцестояния перелезть через 12 заборов, то загаданное желание сбудется в течение года. Если в эту ночь много звезд в небе - будет много грибов этим летом. Если в это утро будет много росы - будет богатый урожай. Росу в утро дня солнцестояния собирали и сливали в один сосуд, она считалась в этот день целительной. Целительной считалась и вода, набранная утром дня летнего солнцеворота. Ее набирали из колодцев и родников, умывались ею в этот же день и пили. Хорошей приметой в день летнего солнцеворота считалось встретить рассвет. Считалось, что это дает силы и здоровье на весь год и оберегает от неприятностей. Непогода в летнее солнцестояние предрекала плохой урожай и бедный год. Солнце спряталось за тучами, значит, лето будет плохим.

Ольга Мельчакова
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Проблемы общественного транспорта в Челябинске
Дороги Челябинска
ЖКХ
Зеленая революция
Уголовное дело Михаила Юревича
Здоровье

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования