Жалоба челябинской пенсионерки губернатору на обвалившийся балкон будет рассмотрена в июле

21/06/2017 - 17:49 Жалобу губернатору Челябинской области Борису Дубровскому от пенсионерки по поводу обрушившегося балкона рассмотрят в течение 30 дней – с момента поступления документа в региональное правительство 13 июня. Сейчас «Региональный оператор капремонта» готовит сметы для работ по ремонту фасада и фундамента ветхого здания.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», обвал балкона случился 27 июня 2015 года на втором этаже дома по адресу проспект Ленина, 61 – в самом центре города. Здание 1937 года постройки, выполненное по проекту архитектора Теодора Эрвальда, находилось в ведомстве управляющей компании «Ремжилзаказчик».

Глава администрации Евгений Тефтелев дал поручение перенести несчастливый дом в начало списка по капитальному ремонту в Челябинске. Восстановительные работы должны были пройти в кратчайшие сроки.

Однако, что-то пошло не так. Прошло уже почти два года, а балкон до сих пор кое-как поддерживают стальные подпорки, портящие вид здания. Жительница дома Белла Семенова написала жалобу главе региона Борису Дубровскому, требуя восстановить ее балкон в течение месяца.

От правительства региона ей пришел ответ о том, что жалобу рассмотрят в течение 30 дней с момента регистрации документа. Исполнителями по обращению пенсионерки назначены Администрация Челябинского городского округа и Государственная жилищная инспекция Челябинской области.

Агентство «Урал-пресс-информ» со своей стороны отправляло в администрацию Челябинска официальный запрос о сроках проведения ремонтно-строительных работ по адресу проспект Ленина, 61. На него поступил ответ от управления жилищно-коммунального хозяйства. В документе сказано, что предусмотрено проведение капитального ремонта фасада и фундамента этого здания. Работами займется СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». В данный момент, по информации управления ЖКХ, «Региональный оператор капремонта» занят разработкой проектно-сметной документации.

«Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.