Чтобы искупать в карьере в Челябинске, бомжи занимают очередь. Сначала водные процедуры – для собак и детей

22/06/2017 - 13:46 Видео такой странной очередности купания прислал в редакцию информационного агентства «Урал-пресс-информ» очевидец. Все происходит на карьере в парке имени Гагарина. На кадрах видно, что сначала водные процедуры принимают собаки. И не просто плещутся возле берега. Псы неторопливо плавают по всему карьеру.

«Рядом сидят бомжи. Разговаривают между собой, что после собак настанет их очередь. А рядом уже и дети купаются»,- возмущается очевидец. Так что шанс заразиться теми хворями, которые бомжи и собаки переносят, у челябинских детей очень велик. Псы могут быть переносчиками зооантропонозных инфекций. Например, бешенства. А у ассоциальных людей наверняка найдется такой букет болезней, о котором можно не одну медицинскую энциклопедию написать.