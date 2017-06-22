В Челябинске начались пикеты в преддверии слушаний по статусу земель под Томинским ГОКом

22/06/2017 - 16:53 В Челябинске у здания областной прокуратуры сегодня, 22 июня, прошел одиночный пикет с требованием остановить незаконное строительство Томинского горно-обогатительного комбината (Томинский ГОК, проект ЗАО «Русской медной компании»).

Как рассказал агентству один из организаторов акции Сергей Белогорохов, сегодняшний пикет положит начало серии протестных акций в преддверии судебных слушаний по отмене решения правительства области о переводе лесопарковой зоны в другую категорию леса для разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд.

Как уже сообщало агентство, челябинец Владимир Казанцев подал иск к правительству области с требованием отменить постановление о переводе ценных земель в статус противоэрозионныхдля разработки месторождения.

Сегодня на пикет вышел Александр Якимов, требуя «остановить незаконные работы РМК на Томинских землях до полного разбирательства с документами».

Следующее заседание суда по рассмотрению иска Казанцева состоится 13 июля. По словам Сергея Белогорохова, с сегодняшнего дня и до этой даты планируется провести целую серию как одиночных, так и массовых пикетов, в том числе у прокуратуры и правительства области.

Ранее участники общественного движения «СтопГОК» выступили против установления ограждения в поле у поселка Томино территории, находящейся в собственности «Русской медной компании» (РМК). По их мнению, установка забора - первый шаг к строительству горно-обогатительного комбината. Однако на РМК считают, что они законно проводят работы в «пределах, имеющихся у АО «Томинский ГОК» прав владения данным земельным участком».Полиция предупредила общественников о незаконности воспрепятствования деятельности РМК.