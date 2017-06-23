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Московские проверяющие оценили ремонт дорог в Челябинске

 
Московские проверяющие оценили ремонт дорог в Челябинске. Фото пресс-службы губернатора

23/06/2017 - 17:14 Руководитель федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Старовойт и губернатор Челябинской области Борис Дубровский и проинспектировали дороги Челябинска целью проверки качества ремонтных работ, которые выполняются в рамках президентской программы «Безопасные и качественные дороги».

По словам Старовойта, в проект вошли 38 городов страны, где проживает более 500 тысяч человек. Челябинску на улучшение дорожной ситуации был направлен из федерального бюджета 1 миллиард рублей. Еще столько же выделило областное правительство.

Представители Росавтодора вместе с губернатором и главой города осмотрели объекты, на которых уже проведены дорожные ремонтные работы и на которых планируется выполнение.

Проверяющие высказали ряд замечаний к подрядчику. «На Комсомольском проспекте визуально мы определили, что имеется выпаривание битума. Из-за этого нарушается коэффициент сцепления, при выпадении осадков возможен занос автомобиля. В дальнейшем на этом месте может образоваться колея или яма», - отметил Роман Старовойт. Будет проведено дополнительное лабораторное исследование. В случае подтверждения выявленных нарушений подрядчик будет вынужден устранить эти замечания по гарантии. Ему придется заново уложить верхний слой асфальтобетона в этих местах. 

Проверяющие не только критиковали дорожников, но и давали им ценные советы. «Мы предложили нашим коллегам использовать перегружатели при устройстве верхних слоев асфальтобетона, - рассказал Старовойт. - Благодаря применению этих машин срок службы дорожного покрытия увеличится на 3-4 года». Руководитель Росавтодора похвалил челябинских дорожников за применение щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными вяжущими при ремонте улиц города. «В Челябинске применяется термопластик для дорожной разметки. Для развития региональной сети мы предлагаем использовать технологию стабилизации грунта. Она вполне применима для строительства сельских автомобильных дорог или дорог с малой интенсивностью», - дал рекомендации Старовойт.

Глава Росавтодора отметил также, что в ходе проведенных торгов удалось сэкономить часть средств. Эти деньги будут направлены на ремонт части проспекта Ленина в 2017 году.

«Для нас очень ценна та поддержка, которую нам оказывает федеральный центр в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», - отметил губернатор Борис Дубровский. Глава региона рассказал, что областные власти увеличили за счет дополнительных доходов областной дорожный фонд. «Положительный эффект от реализуемых проектов челябинцы и жители прилегающих городов ощутят уже в самое ближайшее время», – заверил Борис Дубровский.

Как отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик, главной целью программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Челябинской области. «Мы работаем в новом формате, в формате взаимодействия целого комплекса структур, начиная от федерального центра и заканчивая муниципалитетом», - добавил министр. Южноуральские дорожники, благодаря этому проекту, намерены нарастить компетенции, научиться в таком формате работать быстро, четко и качественно.

«В этом году мы хотим добиться показателя не менее 52% норматива по Челябинской агломерации. В 2018 году - порядка 57% дорог будет в нормативе», - рассказал Микулик.

В августе Росавтодор планирует начать формирование программы 2018 года. «Все предложения готовьте уже сейчас, потому что мы хотим в этом году сдвинуть сроки подготовки и утверждения программы на следующий год, чтобы подрядные организации как можно быстрее имели контакты», - отметил заместитель руководителя Росавтодора Астахов.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области уточнили, что общая протяженность автомобильных дорог Челябинской агломерации, вошедших в Программу, составляет 2 тысячи 310,6 километра, в том числе 241,417 километра дорог федерального значения, 1449,183 километра дорог регионального значения и 620 километров дорог местного значения.

Из предусмотренных двух миллиардов рублей Челябинск получил 700 миллионов рублей, остальные средства выделены на региональные объекты.

Ольга Мельчакова

Фото

Московские проверяющие оценили ремонт дорог в Челябинске. Фото пресс-службы губернатора
Московские проверяющие оценили ремонт дорог в Челябинске. Фото пресс-службы губернатора
Московские проверяющие оценили ремонт дорог в Челябинске. Фото пресс-службы губернатора
Московские проверяющие оценили ремонт дорог в Челябинске. Фото пресс-службы администрации Челябинска
Московские проверяющие оценили ремонт дорог в Челябинске
 
 
 

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