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На Центральном рынке в Челябинске работают силовики

 
На Центральном рынке в Челябинске работают силовики

23/06/2017 - 12:03 На Центральном рынке в Челябинске работают силовики – очевидцы сообщают о нагрянувших 23 июня бойцах ОМОН. Не исключено, что стражи порядка проводят мероприятия в рамках операции «Нелегальный мигрант».

В городском УМВД комментарий по факту проводимых действий взять пока не удалось. В ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту «Урал-пресс-информ» пояснили, что сегодня в городе проводится ряд внутренних мероприятий, таких как, например, операция «Ночь», и возможно на рынке ищут мигрантов-нелегалов.

В пресс-службе Росгвардии также придерживаются этой версии, отметив, что, скорее всего, ОМОН работает в качестве силовой поддержки УФМС. Подробности будут позже.

Ксения Хлопина
 
 
 

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