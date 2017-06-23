23/06/2017 - 12:03 На Центральном рынке в Челябинске работают силовики – очевидцы сообщают о нагрянувших 23 июня бойцах ОМОН. Не исключено, что стражи порядка проводят мероприятия в рамках операции «Нелегальный мигрант».

В городском УМВД комментарий по факту проводимых действий взять пока не удалось. В ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту «Урал-пресс-информ» пояснили, что сегодня в городе проводится ряд внутренних мероприятий, таких как, например, операция «Ночь», и возможно на рынке ищут мигрантов-нелегалов.

В пресс-службе Росгвардии также придерживаются этой версии, отметив, что, скорее всего, ОМОН работает в качестве силовой поддержки УФМС. Подробности будут позже.