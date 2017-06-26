Борис Изаровский: Наша задача – создать личность человека заново

26/06/2017 - 17:51 В Челябинской области около 50 тысяч человек регулярно принимают наркотики, а доля потребления синтетических веществ за последние пять лет выросла почти в два раза. Такие цифры прозвучали на состоявшейся сегодня, 26 июня, пресс-конференции, организованной информационным центром «Благо74» и приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В пресс-конференции приняли участие представители медицины, правоохранительных органов и министерства социальных отношений Челябинской области. Основной итог встречи: за последние годы в регионе снизилось количество наркоманов, однако последствия приема запрещенных препаратов стали более опасными.

За 2016 год было совершенно порядка 6200 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а органами правопорядка было изъято 590 кг различных веществ. С такой неутешительной статистики начал встречу начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области Радик Гиздатов. По его словам, основные причины, толкающие людей на опасный путь связаны с неудовлетворенностью жизнью, вседозволенностью и отсутствием организованного досуга.

По словам главного нарколога Минздрава Челябинской области Бориса Изаровского, в последние годы наметилась некая положительная тенденция: меньшее количество людей обращаются за помощью. Также сокращается количество несовершеннолетних, страдающих от зависимости. Однако тяжесть связанных с этим проблем лишь возрастает. Наркотики постоянно меняются, развиваются, сейчас наибольшее распространение получила синтетика. Прием таких препаратов вызывает мощный психотропный эффект, что повышает риск смертельных случаев. При этом растет и количество ВИЧ-инфицированных среди зависимых. За последние пять лет их число увеличилось с 20% до 35%.

Главная сложность при лечении наркозависимых - это трудный путь социальной реабилитации и адаптации после медицинских процедур. Часто страдающие от зависимости испытывают депрессию, у них происходит психическая деградация и присутствуют суицидальные наклонности. При этом у многих пациентов отсутствует мотивация к полноценной реабилитации и возвращению к нормальной жизни. «Вначале необходима медикаментозная помощь, которая постепенно должна переходить в социальную помощь. Человека надо научить жить по-другому, жить без наркотиков. Прежней личности уже не будет, мы должны создать ее заново», - добавляет Борис Изаровский.

На данный момент области действуют 24 Центра реабилитации. Однако только 5 из них прошли специальный отбор Антинаркотической комиссии и были включены в реестр Министерства социальных отношений. Это реабилитационные центры «Спарта 74», «Вершина», «Ренессанс-XXI век», «ОНИС» и Магнитогорский Благотворительный фонд «Гражданская инициатива». Из бюджета области данным компаниям выделяются субсидии. В прошлом году они составляли 30 000 рублей на человека, всего таких субсидий было выделено 50. В этом году сумма выплат увеличилась до 50 000 рублей, при этом число людей, на которых будут выделены данные деньги, сократилось до 20 человек. Такими данными поделилась замначальника отдела организации социального обслуживания Министерства социальных отношений Людмила Арзамасцева.

Главной проблемой пресс-конференции стал вопрос: как в целом бороться с проблемой наркомании? Постоянно разрабатываются все новые наркотики, зачастую опережая медицину. Большую роль в распространении веществ играет Интернет, сильно усложняя задачу правовых служб. Как отметили участники встречи, важным инструментом в профилактике зависимости является пропаганда здорового образа жизни, развитие досуга, уличных видов спорта. При этом, противодействие наркомании – важная задача не только для специалистов. Любой из граждан может сделать вклад в эту борьбу. Например, заметив подозрительные квартиры или надписи на стенах и заборах, стоит немедленно позвонить в управляющую компанию или правоохранительные органы.