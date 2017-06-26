Эксперимент по-челябински: выдержит ли флюгер испытания ветром?

26/06/2017 - 13:23 В Челябинске на доме №83 по улице Карла Маркса на одной из башенок опасно наклонился флюгер. Направление ветра этот красивый парусник, конечно, показывает, но этот же ветер может сыграть с ним злую шутку, особенно если учесть, какими ветрами нас нынешним летом радуют сводки МЧС.

Мы решили проявить бдительность, мало ли что – лет 15 назад агентство «Урал-пресс-информ» бодро рапортовало об установке флюгеров на сдаваемом в эксплуатацию доме и каждый из парусников, насколько помнится, весил свыше 40 килограммов. Только представьте, что такая вот штукенция летит на вас с высоты десятиэтажного дома – к гадалке не ходи – убьет.

Позвонили мы в МЧС, благо, был выходной день. Нас переадресовали дежурному Центрального района. После недолгих вопросов выяснилось, что дом обсуживает одно из подразделений УК «Ремжилзаказчик». Дежурная даже любезно перезвонила нам, чтобы ввести в курс дела. Оказывается, в УК уже три месяца знают про покосившийся флюгер, но мыслят парадоксами: с одной стороны заявляют, что, чтобы разобраться, есть ли опасность для окружающих, надо промышленных альпинистов вызвать, с другой стороны заявляют, что ситуация не опасна. Боженька что ли им сверху телеграфировал? Одним словом, видимо, надежда на авось пронесет. В противном случае дело и уголовной ответственностью обернуться может, если ветер свою работу довершит.