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Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области

 
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области

27/06/2017 - 17:47 В Челябинске на берегу озера Смолино (Ленинский район) фактически на пустом месте вырос новый жилой комплекс. Две 10-этажки на улице Новороссийской готовы принять под свой кров 331 семью из ветхоаварийного жилья. Ключи переселенцы получат в июле-августе этого года.

Сегодня, 27 июня, новый ЖК «Смолинский» проинспектировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский  вместе с главой города Евгением Тефтелевым с группой заинтересованных лиц. В числе представителей СМИ был корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

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Как отметил глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев, только 30% квартир ЖК «Смолинский» предназначены для свободной продажи всем желающим. Остальные 70% - именно для переселения жителей муниципальных образований Южного Урала, которые ютятся в давно обветшавших домах. Таким образом люди из областных городов и поселков, чьи дома были признаны ветхоаварийными до 1 января 2012 года (согласно указу Президента РФ о ликвидации аварийного жилфонда), получат возможность переехать в столицу региона в новые квартиры. В ЖК «Смолинский» ожидаются новосёлы из Ашинского, Сосновского, Увельского, Чебаркульского и Катав-Ивановского районов, Златоустовского и Миасского городских округов. А также из городских поселений – Симского, Карталинского, Миньярского и Кропачевского.

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Напомним, в Челябинской области действует правительственная программа по переселению граждан в 2013-2017 годах из аварийного жилья. В ее рамках до 1 сентября текущего года планируется расселить по новым квартирам людей из аварийного  жилфонда площадью 192,2 тысячи квадратных метров – это порядка 12,25 тысячи человек. Касается она как «областников» из муниципальных образований региона, так и челябинцев, «застрявших» в ветхоаварийных постройках, годящихся теперь разве что под снос.

Однако, по словам вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля, 8 человек из числа попавших в программу сами отказались перебираться в новые помещения. А комплекс «Смолинский» стал своего рода последним штрихом: этими и еще несколькими жилыми объектами на территории области программа по «аварийному» переселению южноуральцев в 2013-2017 годах закрывается. Но правительство региона обещает продолжать такую политику в отношении граждан, оказавшихся в незавидных жилищных условиях.

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Возведением ЖК «Смолинский» занималась компания ООО «Никс». Земля под будущую застройку была предоставлена ей в аренду без проведения предварительных торгов, что вызвало массу негативных откликов и привлекло внимание УФАС. Но, как утверждает губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ничего противозаконного здесь нет, даже наоборот. «Дело в том, что в Челябинской области действует закон о глобальных инвестпроектах. Он подразумевает, что для реализации такого проекта земля может быть выделена застройщику без проведения аукциона», – объясняет региональный глава.

«В ходе работ нами была восстановлена «историческая» береговая линия озера. Мы построили набережную, засыпали гранитным камнем, – рассказывает директор ООО «Никс» Николай Серсков. – Мы заметно снизили здесь уровень заболоченности, что позволит водоему в дальнейшем нормально и естественно функционировать, а не загнивать  – ведь, как известно, болота имеют свойство разрастаться».

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Лично посетивший новостройку Евгений Тефтелев назвал новый ЖК в Ленинском районе великолепным местом не только для проживания, но и для отдыха. Хотя «Смолинский» состоит всего из двух многоэтажек, территория вокруг них оборудована с явным умением, старанием и душой: есть и удобные спуски к воде, и детско-спортивные площадки, и декоративные объекты. А раньше здесь был «заболоченный пустырь с элементами нелегальной автостоянки»,  сострил градоначальник.

Тефтелев счел нужным упомянуть, что Челябинск на пути к статусу города-полуторамиллионника. На сегодня столица Южного Урала насчитывает порядка 1 миллиона 200 тысяч жителей, но цифра постепенно растет – поэтому новое благоустроенное жилье необходимо городу, как воздух.

Илья Михайлов

Фото

Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области
 
 
 

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