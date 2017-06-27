Жилой комплекс на Смолино ждет переселенцев из ветхоаварийных домов Челябинской области

27/06/2017 - 17:47 В Челябинске на берегу озера Смолино (Ленинский район) фактически на пустом месте вырос новый жилой комплекс. Две 10-этажки на улице Новороссийской готовы принять под свой кров 331 семью из ветхоаварийного жилья. Ключи переселенцы получат в июле-августе этого года.

Сегодня, 27 июня, новый ЖК «Смолинский» проинспектировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский вместе с главой города Евгением Тефтелевым с группой заинтересованных лиц. В числе представителей СМИ был корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

Как отметил глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев, только 30% квартир ЖК «Смолинский» предназначены для свободной продажи всем желающим. Остальные 70% - именно для переселения жителей муниципальных образований Южного Урала, которые ютятся в давно обветшавших домах. Таким образом люди из областных городов и поселков, чьи дома были признаны ветхоаварийными до 1 января 2012 года (согласно указу Президента РФ о ликвидации аварийного жилфонда), получат возможность переехать в столицу региона в новые квартиры. В ЖК «Смолинский» ожидаются новосёлы из Ашинского, Сосновского, Увельского, Чебаркульского и Катав-Ивановского районов, Златоустовского и Миасского городских округов. А также из городских поселений – Симского, Карталинского, Миньярского и Кропачевского.

Напомним, в Челябинской области действует правительственная программа по переселению граждан в 2013-2017 годах из аварийного жилья. В ее рамках до 1 сентября текущего года планируется расселить по новым квартирам людей из аварийного жилфонда площадью 192,2 тысячи квадратных метров – это порядка 12,25 тысячи человек. Касается она как «областников» из муниципальных образований региона, так и челябинцев, «застрявших» в ветхоаварийных постройках, годящихся теперь разве что под снос.

Однако, по словам вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля, 8 человек из числа попавших в программу сами отказались перебираться в новые помещения. А комплекс «Смолинский» стал своего рода последним штрихом: этими и еще несколькими жилыми объектами на территории области программа по «аварийному» переселению южноуральцев в 2013-2017 годах закрывается. Но правительство региона обещает продолжать такую политику в отношении граждан, оказавшихся в незавидных жилищных условиях.

Возведением ЖК «Смолинский» занималась компания ООО «Никс». Земля под будущую застройку была предоставлена ей в аренду без проведения предварительных торгов, что вызвало массу негативных откликов и привлекло внимание УФАС. Но, как утверждает губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ничего противозаконного здесь нет, даже наоборот. «Дело в том, что в Челябинской области действует закон о глобальных инвестпроектах. Он подразумевает, что для реализации такого проекта земля может быть выделена застройщику без проведения аукциона», – объясняет региональный глава.

«В ходе работ нами была восстановлена «историческая» береговая линия озера. Мы построили набережную, засыпали гранитным камнем, – рассказывает директор ООО «Никс» Николай Серсков. – Мы заметно снизили здесь уровень заболоченности, что позволит водоему в дальнейшем нормально и естественно функционировать, а не загнивать – ведь, как известно, болота имеют свойство разрастаться».

Лично посетивший новостройку Евгений Тефтелев назвал новый ЖК в Ленинском районе великолепным местом не только для проживания, но и для отдыха. Хотя «Смолинский» состоит всего из двух многоэтажек, территория вокруг них оборудована с явным умением, старанием и душой: есть и удобные спуски к воде, и детско-спортивные площадки, и декоративные объекты. А раньше здесь был «заболоченный пустырь с элементами нелегальной автостоянки», сострил градоначальник.

Тефтелев счел нужным упомянуть, что Челябинск на пути к статусу города-полуторамиллионника. На сегодня столица Южного Урала насчитывает порядка 1 миллиона 200 тысяч жителей, но цифра постепенно растет – поэтому новое благоустроенное жилье необходимо городу, как воздух.