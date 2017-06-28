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Президентские правозащитники оценили угрозы и перспективы разреза «Коркинский»

 

28/06/2017 - 09:26 Члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова и Иван Засурский побывали на угольном разрезе «Коркинский» (Челябинская область), оценили перспективы предприятия, планы по ликвидации и рекультивации карьера.

Правозащитники встретились с жителями «путинской Розы» (часть поселка была расселена после приезда Владимира Путина - на тот момент председателя правительства, а сейчас президента РФ), осмотрели самую огромную в Евразии яму с «путинской смотровой площадки», пообщались с руководителем Челябинской угольной компании (в состав которой входит угольный разрез) Валерием Кальяновым.

Члены СПЧ на встрече с жителями внимательно выслушивали каждого желающего высказать свое мнение, хотя разобраться в обрушившемся на них информационном потоке было достаточно трудно. Затем они дотошно выспрашивали информацию о текущем положении дел у гендиректора.

Как рассказал Валерий Кальянов, у Челябинской угольной компании 31 января 2018 года заканчивается лицензия на добычу угля. Горные работы прекратятся уже в декабре.

Пока ЧУК работает, специалисты компании профессионально занимаются тушением эндогенных пожаров на разрезе, что приводит к сокращению объемов вредных веществ в атмосферу.  По состоянию на 15 июня 2017 года в АО по добыче угля «ЧУК» зарегистрировано 4 пожара на общей площади 420 квадратных метров. Внезапно возникающие очаги возгорания засыпаются инертной породой. Такие работы проводились на внутреннем породном отвале обогатительной фабрики и на внутренних отвалах вскрышных пород, расположенных внутри карьера.

С помощью глины локализуются очаги возгорания на породном отвале обогатительной фабрики и в местах ведения горных работ. Пожар №2 обрабатывался антипирогенами (смесь известкового раствора и специально приобретенного раствора, который разбавляется с водой в отношении 1 к 90).

Кроме того, проводится отсыпка дороги к месту пожара № 1 и к оползневой зоне 3-4. Челябинская угольная компания также проводит работы по сокращению выбросов от эндогенных пожаров в период неблагоприятных метеоусловий, укрепляет борта карьера. По словам Кальянова, в этом году специалистам удалось остановить гигантский оползень, когда 10 миллионов тонн горной массы в разрезе начали двигаться.

Пока остается не ясным, кто будет заниматься всеми этими работами после завершения лицензии и ухода с разреза Челябинской угольной компании, кто возьмет на себя многомиллионные расходы на тушение эндогенных пожаров и на поддержание бортов разреза.

По закону, разрез должен будет достаться в «наследство» местным властям – администрации Коркинского муниципального района. Но все прекрасно понимают, что мэрия эту ношу не потянет.

Правозащитники интересовались у гендиректора, возможно ли продление лицензии на добычу угля, есть ли еще запасы угля и насколько их хватит. Они также спрашивали, есть ли иные варианты рекультивации карьера (помимо инициативы Русской медной компании по засыпке разреза песками Томинского ГОКа) и во сколько они оцениваются.

Валерий Кальянов отвечал на все заданные вопросы: запасы угля есть, но из-за невысокого качества его востребованность ТЭЦ невысокая. Но несмотря на это, в начале 2017 года энергетики уже обращались к ЧУК с просьбой увеличить поставки угля. Гендиректор рассказал также о плюсах и минусах всех имеющихся на сегодня вариантах рекультивации разреза, в том числе шлаками Троицкой ГРЭС, породой с собственных отвалов, а также продлением лицензии на недра и возможностью дальнейшей работы предприятия по добыче угля. Члены СПЧ также интересовались, возможен ли вариант заливки водой карьера. У Валерия Кальянова, по его словам, есть разработки по всем вариантам. Он пообещал все документы предоставить членам СПЧ для детального изучения.

Любовь Юрина

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Президентские правозащитники оценили угрозы и перспективы разреза «Коркинский»
 
 

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