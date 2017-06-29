Член СПЧ Иван Засурский: Всем кажется, что нужно «поженить» ЧУК и РМК? Но для этого нет оснований

Иван Засурский вместе с еще одним членом СПЧ Натальей Евдокимовой 27 июня посетил поселок Роза (Челябинская область), чтобы на месте разобраться в проблемах рекультивации разреза и необходимости строительства Томинского ГОКа.

Как уже сообщало агентство, проект РМК по добыче и переработке медно-порфировых руд Томинского месторождения после проведения экологического аудита вызвал ряд претензий (опасная близость хвостохранилища от единственного питьевого источника Челябинска). Тогда РМК было предложено отказаться от гидрометаллургии. Компания предложила складировать обезвоженные хвосты обогащения комбината в угольном разрезе «Коркинский».

«Нам сказали, что хороший вариант»,- отметил Иван Засурский. По его мнению, на сегодня мало кого из сторонников строительства Томинского ГОКа реально волнует, как будет проходить рекультивация разреза, кто в недалеком будущем будет тушить эндогенные пожары и отвечать за безопасность в этой большой яме. «Я вижу людей, которые хотят продать проект РМК под видом того, что они рано или поздно яму закопают, - поделился своими впечатлениями правозащитник. - Интерес один – как грязное производство воткнуть в область. Всем кажется, что нужно «поженить» ЧУК и РМК. У меня сложилось впечатление, что для этого нет оснований».

При этом ситуация на разрезе и в муниципалитетах, расположенных недалеко от его бортов, только усугубится, так как засыпной материал имеет класс опасности. «Я вам объясню по-другому. У вас есть дырка в зубе. Вам туда кладут ртуть, а сверху маленькую пломбу, чтобы заткнуть дырку и не дать вредному веществу пробраться в организм. Но через 15 лет вы все умерли от рака», - попытался правозащитник доступно объяснить ближайшую перспективу молодежи, выступающей за проект РМК. Он предложил розинцам досконально во всем разобраться, чтобы их никто не смог обмануть, и привлечь для этой цели независимых ученых, которым никто не заплатил за нужный результат.

Иван Засурский также уверен, что надо рассматривать все варианты рекультивации. «Если будет рекультивация по сценарию, который предлагает РМК, то тушение пожаров займет от 5 до 20 лет. Придется ждать, пока они построят комбинат, потом трубу, по которой породу будут перегонять в разрез», - отметил правозащитник.

Он подробно расспросил о других предложениях по рекультивации генерального директора Челябинской угольной компании Валерия Кальянова, имеющего опыт работы в угольной промышленности с 1976 года.

На засыпку разреза понадобится полтора миллиарда кубических метров материала. Рассматривался вариант засыпки шлаком Троицкой ГРЭС. Но шламоотвалы находятся на казахской земле и расстояние от них до разреза 300 километров. Перевозить на автомобилях шлак нерентабельно. Кроме того, шлак на станции удаляется в мокром виде, и перед погрузкой его необходимо сушить, что тоже влечёт дополнительные затраты. Можно было бы доставлять шлак по трубопроводу. Но тогда придется протянуть трубу длиной около 100 километров.

Предлагался также вариант заполнения карьера водой, что, по мнению некоторых людей, сможет помочь потушить пожары. «За счет естественного притока заполнится яма до поверхности только через 500 лет, - пояснил Кальянов. - Есть еще вариант - карьер засыпается до дна будущего озера и потом все заполняется естественным притоком воды. Она поднимется только на 40 метров от дна (испарение и вымерзание будет равно притоку), и до места пожаров не дойдет, так как они расположены на более высоком уровне».

Есть и еще один вариант – бросить разрез на произвол судьбы и ничего не предпринимать (у ЧУКа на это есть все возможности, так как разрез компании не принадлежит и находится у нее в аренде). «Тогда весь газ с ближайших районов во время НМУ будет скапливаться в яме, при усилении ветра будет подниматься на поверхность и накрывать ближайшие населенные пункты», - обрисовал нерадужную картину глава ЧУК.

Рассматривался также вариант засыпки карьера своими отходами. «Специалисты института Углепроекта посчитали, что на засыпку своими отходами нужно 26 миллиардов кубов. На это уйдет 8 лет. И эти отходы не имеют класса опасности», - рассказал Кальянов. При этом он отметил, что одному ЧУКу с решением этой задачи не справиться – не хватит людских и финансовых ресурсов.

«На сегодня на предприятии работают 550 человек. С первого июля штатная численность будет 70 человек. Основание для увольнения – окончание срока лицензии и договоров. Постановлением МЧС, подписанным Пучковым, было предписано выполнить «дорожную карту», вторым пунктом которой является остановка горных работ к январю 2018 года»,- пояснил Кальянов. Если бы ЧУК продлил лицензию на добычу, то смог бы сохранить коллектив и продолжить ведение работ по рекультивации и борьбу с пожарами. Только у них есть накопленный опыт в этом направлении, и только специалисты разреза знают все нюансы тушения эндогенных пожаров.

У Валерия Кальянова подготовлены документы на все варианты (кроме последнего). «У меня подготовлены документы на все случаи жизни. Снять напряжения с борта, взять уголь на 8 лет. Проблема бы сгладилась и было бы на кого переложить ответственность», - подытожил глава ЧУК.