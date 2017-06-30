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ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам хищения лесных земель вокруг Челябинска

 
ОНФ обратилось в Генпрокуратуру по фактам хищения лесных земель вокруг Челябинска. Фото Валерия Иванова

30/06/2017 - 13:02 Общероссийский народный фронт направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ по всем выявленным фактам хищения земель лесного фонда вокруг Челябинска.

Как уже сообщало агентство, в июне координатор группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Челябинской области Виталий Вороной уже рассказывал о незаконной схеме захвата земель лесного фонда, которая была проведена при непосредственном участии бывшего вице-губернатора Сергея Буйновского. Тогда активист вместе с журналистами выезжал на место происшествия.

«Зеленый щит» Челябинска еще не создан, но уже сейчас возникает большой вопрос, появится ли он вообще. Всему виной тот факт, что практически все лесные массивы вокруг нашего регионального центра оказались в частных руках», - рассказал Виталий Вороной.

По его словам, активисты раскрыли схемы незаконного вывода несколько тысяч гектаров леса из государственной собственности в пользу частных лиц. Это может нанести серьезный ущерб экологии города.

«Ситуацию усложняет принятие непроработанной версии федерального закона о «лесной амнистии», - считает Виталий Вороной. По его мнению, если при принятии законопроекта не будут учтены рекомендации ОНФ, то это напрямую отразится на легализации уже похищенных земель лесного фонда.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», губернатора Челябинской области Борис Дубровский предложил властям Челябинска и руководителям предприятий города задуматься о создании зеленого пояса вокруг города и промышленных гигантов. «Может попробовать сохранить то, что уже создано?», - задает вопрос юрист Владимир Казанцев, который встал в суде на защиту «Легких» города. Он подал иск к правительству области с требованием отменить постановление о переводе ценных земель в статус противоэрозионных для разработки месторождения медно-порфировых руд.

Любовь Юрина
 
 

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