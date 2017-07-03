Суд встал на сторону черных риелторов: челябинского сироту лишают квартиры покойной бабушки

03/07/2017 - 11:03 В агентство «Урал-пресс-информ» обратились приемные родители 13-летнего уроженца Челябинска Георгия Богданова. Шесть лет подряд они пытаются отстоять право мальчика на наследование квартиры его бабушки. Что делать, если черные риелторы решили во что бы то ни стало завладеть твоей жилплощадью? Каковы твои шансы в неравной борьбе?

Как всё начиналось: «крокодиловый» притон у парка имени Пушкина

Тринадцатилетний Гоша Богданов живет в Копейске с приемными родителями – Риксом и Юлией Сурковыми. В новую семью мальчика буквально «привела за руку» в 2010 году его же собственная мать, приходившаяся Юлии двоюродной сестрой. Сделала она это из лучших побуждений, желая сыну жизни в нормальных условиях и с нормальным воспитанием.

А вот о жизни с родными мамой и бабушкой у парня сохранились воспоминания далеко не радужные. Он прекрасно помнит, как сидел под столом на кухне, где в это время наркоманы варили «крокодил» на плите. Вообще в бабушкиной квартире, по факту представлявшей собой притон, не проходило дня, чтобы кто-то не пьянствовал или не кололся.

К неблагополучному моральному климату добавлялась и полная жилищно-коммунальная катастрофа. В полуторке в доме 49 по улице Цвиллинга (а это самый центр Челябинска, район парка имени Пушкина) постоянно проживало четыре человека, включая самого Гошу, его мать, бабушку и прабабушку. И это не считая непрерывного потока «гостей», ломившихся в квартиру в поисках собутыльников или новой дозы. В связи с постоянными неуплатами по «коммуналке» жилище часто оставалось без минимальных благ цивилизации. А с 2011 года там насовсем отключили и водоснабжение, и электричество, и канализацию. К счастью, к тому времени мальчик уже год как жил с новой семьей, а Юлия Суркова официально оформила на него опеку.

Но вернемся назад – матери-наркоманки после того, как сын переехал к сестре, хватило ненадолго. Летом 2011 года она умерла в возрасте неполных 28 лет. Прабабка отдала богу душу еще раньше. Таким образом, из ближайших родственников у Гоши Богданова осталась только бабушка, Маргарита Витальевна.

И как только пожилая женщина – не вполне адекватная и не выходящая из запоев – осталась одна в опустевшей квартире, к тому времени больше напоминавшей пещеру, на ее нехитрое имущество положили глаз черные риелторы. Все-таки жилплощадь в самом сердце города-миллионника имеет ценность даже в таком состоянии.

Квадратные метры зависают в воздухе, или бабушкины благодетели

21 сентября 2011 года Маргарита Витальевна подписала доверенность на некоего Кирилла Звягинцева. Бумага дала ему право действовать от имени Богдановой и вести любые ее дела в судебных и административных органах. По информации супругов Сурковых, которую они сообщили редакции «Урал-пресс-информ», вместе со Звягинцевым престарелую алкоголичку принялись «окучивать» с целью захвата ее жилплощади еще трое граждан: некто Николай Лебедев и Ольга и Вячеслав Авдошкины. Как считает Рикс Сурков, они намеренно поддерживали свою «опекаемую» в состоянии непроходящего опьянения, чем фактически добились своего. В том же сентябре 2011-го Богданова продала Звягинцеву свою квартиру за миллион рублей.

Завладеть квартирой окончательно помешало одно «но».Несовершеннолетний Георгий Богданов также прописан в этой квартире по улице Цвиллинга и имеет на нее законное право наследования. Это стало серьезной преградой на пути черных риелторов – мальчика нужно было срочно лишить права пользования жильем, а сделать это можно только через государственные инстанции.

Впрочем, сложности у «Звягинцева и компании» начались практически сразу же после покупки квартиры. Сначала «риелторов» огорчили отказом в отчуждении жилого помещения – органы опеки не дали разрешения на продажу квартиры, тем самым сорвав сделку на ее финальной стадии.

У Кирилла Звягинцева особая точка зрения на действия органов опеки. Свое мнение он, в ходе последующих судебных тяжб за квартиру Богдановой, изложил в письменной форме. Процитируем его послание суду Советского района Челябинска от 05.06.2017 года: «В 2011 году сотрудники отдела опеки и попечительства Администрации Советского района подсунули (именно такое слово в адрес органа государственной власти – ред.) Богдановой М. В. заявление о закреплении имущества за несовершеннолетним, под видом заявления о разрешении продажи квартиры, которое не требовалось. В результате указанная группа лиц – дальние родственники и сотрудники отдела опеки – создали ситуацию, в которой собственник имущества не мог им распорядиться без согласия отдела опеки, а разрешение опеки было возможно только с согласия опекуна Ю. Г. Сурковой».Действительно, большая досада – лакомый кусок вдруг выдёргивают из-под самого носа. И ведь не поспоришь – решение государственного ведомства!

Но Звягинцев не сдался. Потерпев неудачу в Челябинске, он обратился от имени своей доверительницы Маргариты Витальевны в Управление соцзащиты Копейского городского округа с двумя просьбами: лишить малолетнего Гошу Богданова права пользования квартирой и снять его с учета по месту регистрации. Основные аргументы – фактически мальчик в квартире не проживает и его регистрация по этому адресу мешает хозяйке (тогда еще Маргарите Богдановой – авт.) распорядиться квадратными метрами по своему усмотрению.

Такая просьба от имени родной бабушки, пусть даже асоциальной и опустившейся, выглядит как минимум странно. Особенно учитывая, что она же в 2008 году трясущейся рукой писала заявление главе администрации Советского района Челябинска с просьбой закрепить за внуком право пользования той самой квартирой на Цвиллинга, 49. Листок с огромными пляшущими буквами и печатью администрации находится в редакции агентства. Всё это выдает явную нестыковку с предлагаемой версией событий.

Видимо, так же посчитала и копейская соцзащита. Звягинцева сотоварищи снова ждал отказ. Тогда они решили пойти иным путем.

«Звягинцев и Вячеслав Авдошкин назначили мне личную встречу. Я отказалась, – рассказывает опекун Гоши Юлия Суркова. – Вместо меня на встречу поехали два моих родственника, которым Звягинцев с Авдюшкиным предложили 300 тысяч рублей за то, чтобы я выписала Гошу из его челябинской квартиры и прописала у себя, в Копейске. Нарисовали даже заманчивую перспективу – что я могу встать в соцзащите Копейска на очередь на получение новой квартиры, ведь по статусу мой опекаемый сирота. Я отказалась наотрез».

«Тогда они надавили с другой стороны: стали утверждать, что Богданова должна им кучу денег – якобы они оплатили ее задолженность по коммуналке за два года более чем в 100 тысяч рублей, - продолжает собеседница агентства. – Говорили, что раз сделка купли-продажи квартиры уже состоялась, то свои квадратные метры они все равно получат любыми способами. А для Маргариты Витальевны они уже приобрели дом в селе Кулуево – избу с печным отоплением. Каково там было бы жить одинокой алкоголичке, которая в квартире-то выживала с трудом и довела ее до нечеловеческих условий?! И что, такая избушка досталась бы потом Гоше вместо положенного по закону жилья?!».

«Нет, вы не подумайте – Гоша в любом случае не останется без крыши над головой, – добавляет Рикс. – Даже если мы проиграем спор за квартиру, он продолжит жить у нас в Копейске столько, сколько понадобится. Да и квартира эта, сами понимаете, находится в совершенно убитом состоянии – ремонт влетит в копеечку. Скорее, это дело принципа – с чего вдруг положенное Гоше по наследству имущество должно достаться мошенникам и аферистам?!»

Чтобы защитить себя и пасынка, Юлия обратилась в прокуратуру Советского района Челябинска. В ходе прокурорской проверки полицейские и представители опеки трижды пытались проникнуть в злополучную квартиру №25, но им никто не открывал. Со слов соседки Маргариты Витальевны, та отпирала дверь только «своим знакомым» и всё это время «не просыхала». Вскоре от ведомства поступил однозначный ответ: «Оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется».

При этом все связи с родственниками женщина начисто оборвала и не возобновляла их вплоть до середины следующего, 2012 года. Как уверены Юлия и Рикс, всё это время ее попросту удерживали в четырех стенах охотники до чужих жилплощадей.

Звягинцев же тем временем продолжал штурмовать вышестоящие инстанции, переключившись уже на суды. В ноябре 2011 года – опять же от имени Маргариты Богдановой – он направил в Советский райсуд иск . Главная просьба всё та же – «выселить Богданова Георгия Артемовича 07.03.2004 г.р. из квартиры 25, дома 49, по улице Цвиллинга в городе Челябинске без предоставления иного жилого помещения». Причем вместо подписи самой истицы – «автограф» и фамилия Звягинцева.

В апреле 2012 года суд ответил официальным отказом. Обращение в Челябинский областной суд с аналогичным иском Звягинцеву тоже не помогло. Примечательно, что ни на одном судебном заседании Маргарита Богданова лично не присутствовала – ее всегда представлял все тот же Звягинцев, который категорически отказывался привести свою доверительницу в суд или хотя бы предоставить ее контактный телефон.

А спустя четыре года непрерывной квартирной тяжбы и надобность в этом отпала – 20 мая 2016 года Богданова скончалась в возрасте 53 лет от запущенного туберкулёза. Как и большинство социально неблагополучных людей, за врачебной помощью она не обращалась.

Как отмечают супруги Сурковы, за всё это время ее «благодетель» Звягинцев не смог представить суду ни одного документа, подтверждающего юридические отношения между ним и Гошиной бабушкой. Кроме той пресловутой доверенности на свое имя, с которой всё и началось. Что примечательно, село Кулуево, в котором «риелторы» якобы купили своей клиентке-алкоголичке дом с печным отоплением, тоже нигде не фигурирует – только на словах. Сурковым и их адвокату в целом ворохе бумаг, прошедших за это время через их руки, не удалось найти даже беглого упоминания о таком населенном пункте.

Таинственное завещание или уроки доброты от черных риелторов

Через полгода после смерти Богдановой всплыл еще один интересный момент: оказывается, еще в январе 2012 года Маргарита Витальевна написала завещание на… жену Вячеслава Авдошкина – Ольгу (!), совершенно постороннего ей человека.

По словам Юлии Сурковой, о существовании документа они с Риксом узнали только в ноябре 2016 года, когда поехали к нотариусу с заявлением о вступлении своего подопечного в права наследства, ведь никаких близких родственников, кроме внука Гоши, у умершей Маргариты Богдановой нет. Однако нотариус заявил, что наследственное дело уже открыто, и перенаправил огорошенных этой новостью супругов к другому специалисту. Тот, в свою очередь, «порадовал» их известием о завещании на имя Авдошкиной. По словам нотариуса, отсутствие имени Георгия Богданова в тексте завещания делает юридически невозможным включение мальчика в наследственное дело.

Юлия Суркова подала в Советский районный суд иск к Авдошкиной о признании завещания недействительным. Помимо соображений справедливости, были для этого и другие основания: как заключил эксперт Челябинской лаборатории судебной экспертизы, на момент написания бумаги Маргарита Богданова находилась «под воздействием внутренних сбивающих факторов – алкогольного опьянения или фармакологических средств, усиливающих возбуждение».

В ответ на исковое заявление Кирилл Звягинцев направил в суд официально оформленное «Мнение в интересах Авдошкиной О. А.», где утверждает следующее:«Из-за создавшейся ситуации, в которой собственник имущества (Маргарита Богданова – ред.) не мог им распорядиться без согласия отдела опеки и опекуна несовершеннолетнего Богданова Г. А. (Юлии Сурковой – ред.), Богданова М. В.была вынуждена проживать в квартире, которая регулярно напоминала ей о смерти матери, мужа и дочери. Что негативно сказывалось на ее состоянии».

Подумать только – какая трогательная забота об абсолютно чужом человеке с самого дна социума. Органам соцзащиты, сотрудникам реабилитационных и кризисных центров остается только брать пример – такое рьяное сострадание к сирым и убогим! Наверно, чёрные риелторы способны и не на такие нравственные подвиги – особенно, если речь идет о квадратных метрах, за которые можно выручить никак не меньше миллиона.

Далее продолжается нагнетание жути: «После обращения Богдановой в органы опеки за разрешением на проведение сделки по продаже квартиры, свидетель истца Сурковой по имени Михаил недвусмысленно намекнул Маргарите Витальевне, что если она будет «дёргаться» относительно принадлежащей ей квартиры, то может выйти из дома и не вернуться. Умершая жаловалась Авдошкиной О. А., что боится за свою жизнь» (Кстати, Рикс с женой сомневаются, что Маргарита Богданова и Ольга Авдошкина вообще были знакомы лично – ред.).

А к следующей цитате из звягинцевского опуса комментарии и вовсе излишни: «В такой ситуации неудивительно, что Богданова М. В. действительно находилась в состоянии повышенного эмоционального возбуждения и, возможно, успокаивала себя какими-либо лекарственными средствами, а иногда и алкоголем».Алкоголем, возможно, успокаивала, иногда.… Это на фоне вереницы отзывов со стороны ее соседей, свидетельствовавших, что покойную невозможно было застать трезвой, а жила она сбором бутылок, железа и объедков с окрестных помоек. В период с 2009 по 2016 год она проработала всего две недели – уборщицей. Судя по столь «продолжительному» сроку службы, до первого аванса.

Но Советский районный суд, видимо, счел «риелторскую» картину событий более убедительной, чем опекунская. 9 июня 2017 года он вынес следующий вердикт:«Выслушав пояснения истца, представителей сторон, показания свидетелей, исследовав материалы дела, суд НЕ НАХОДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ».

Подводя итоги: «Как быть дальше?!»

Юлия Суркова намерена обжаловать вышеуказанное решение в Челябинском областном суде. «Если и там нам откажут, мы уже не знаем, что дальше делать, – разводят руками супруги. – Тогда с вероятностью 90 процентов квартирой завладеют Звягинцев и его шайка. Но руки опускать мы все равно не намерены – будем стучаться и в вышестоящие органы власти, и в СМИ. Если понадобится, то и до Путина дойдём».

Проблема не терпит отлагательств: 13-летний Жора Богданов уже фактически лишен изначально полагавшейся ему квартиры. Совсем скоро мальчика могут лишить и регистрации.

С шести лет он живет с приемными родителями и новой сестрой Олей, которой сейчас 16 лет. Рикс Сурков обеспечивает семью, занимаясь ремонтом газового оборудования.

В противовес своей неблагополучной генетике Гоша ударился в спорт – с 8 лет занимается боксом. Сейчас у него есть юношеский разряд и награды с разных соревнований. В школе парень учится без троек.

Недавно Георгий записал видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Кто знает – если в масштабах родного края добиться правды не удаётся – может, хоть «на самом верху» его услышат?