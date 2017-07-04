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Новое ДТП со скорой в Челябинской области – двое пострадавших отправлены в больницу Пласта

 
Новое ДТП со скорой в Челябинской области – двое пострадавших отправлены в больницу Пласта

04/07/2017 - 12:23 В Челябинской области произошло новое ДТП с участием машины скорой медицинской помощи - на 67-м километре трассы Челябинск-Магнитогорск. Двое пострадавших мужчин пока получают необходимую медицинскую помощь в центральной городской больнице Пласта. Решается вопрос о переводе в лечебное учреждение Челябинска.

Авария произошла утром 3 июля. Водитель «Хендай» выехал на встречную полосу на участке дороги, где такой маневр запрещен, и столкнулся со встречным автомобилем УАЗ скорой помощи. От удара скорая» вылетела на обочину, загорелась. Машина сгорела полностью. В момент аварии водитель скорой помощи направлялся за врачом, чтобы приступить к обслуживанию территории в формате офиса врача общей практики, рассказали в министерстве здравоохранения области.

В ведомстве уточнили, что в ДТП пострадали оба водителя. Ехавшая в иномарке находилась супруга водителя не пострадала. «Водитель скорой помощи получил сильные ожоги, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - рассказали в пресс-службе. В среду будет решаться вопрос о его транспортировке в Челябинский ожоговый центр. Водитель иномарки получил травмы органов брюшной полости, бедра. Его прооперировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Напомним, ДТП с участием скорой произошло 25 июня на территории Нагайбакского района на 155-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. При столкновении скорой и «Мерседеса» пострадали три человека: водители автомобилей и фельдшер. Водитель скорой от полученных травм скончался в больнице. Виновник ДТП - водитель «Мерседеса» - взят под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Любовь Юрина
 
 
 

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