Речелстрой привлечет инвестора для достройки микрорайона «Чурилово Lake City»

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе прошедшей 4 июля встречи собственника строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока с потенциальным инвестором с участием заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталия Передерия.

«Переговоры прошли конструктивно. На встрече, помимо собственника компании «Речелстрой», присутствовал один из руководителей кредитной организации», - рассказал Виталий Передерий.

Инвестора, который зайдет в проект «Чурилово Lake Сity», будут оценивать по многим параметрам, в том числе проверят его финансовую состоятельность, а также способность выполнить требования кредитных организаций.

По словам Передерия, участники встречи обсудили вопросы, связанные с подготовкой договоров и документов, степень их готовности. Планируется, что договор по взаимодействию застройщика и инвестора будет подписан до конца июля 2017 года. «Надеюсь, и на это есть основания, что заявленные застройщиком сроки по привлечению инвестора будут исполнены», - подытожил первый замминистра.

После подписания всех документов, застройщик сможет сформировать дальнейших график строительных работ в микрорайоне. все дома, которые уже начали строить, будут включены в этот график. Сумма на достройку домов будет осваиваться поэтапно.

Как уже сообщало агентство, накануне около здания Законодательного собрания Челябинской области прошел пикет «координационного совета обманутых дольщиков». К региональному парламенту пришли дольщики 9 из 11 недобросовестных компаний, в том числе и Речелстроя. Присутствовавшие на встрече вице-спикер Семен Мительман и Виталий Передерий заверили собравшихся, что к 1 августа все застройщики должны будут представить «дорожные карты» по решению проблем дольщиков.

Как ранее сообщало агентство, в отношении ООО «Речелстрой» возбуждено уголовное делопо статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Компания обвиняется в хищении денежных средств участников долевого строительства на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Всего были привлечены финансы дольщиков на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. По 17 из 19 домов, возводимых «Речелстроем», сроки ввода зданий в эксплуатацию неоднократно переносились. Также на 11 объектах ЖК «Чурилово Lake-City» сейчас приостановлены строительно-монтажные работы.