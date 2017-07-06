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Управление архитектуры Челябинска: Строительство вблизи «Золотой Горы» не затронет захоронения репрессированных

 
Управление архитектуры Челябинска: Строительство вблизи «Золотой Горы» не затронет захоронения репрессированных. Фото из открытых источников

06/07/2017 - 12:43 Состоялась встреча представителей СМИ с замначальника Главного управления архитектуры и градостроительства Челябинска Сергеем Самсоновым по вопросу спорной застройки в районе «Золотой горы», на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Представитель мэрии заверил – братские могилы в ходе строительства останутся нетронутыми.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 29 июня в Челябинске прошли общественные слушания, где дали высказаться противникам «строительства на костях» – то есть, возведения жилых зданий на территории мемориального комплекса «Золотая гора». Здесь на площади в 15 гектаров было обнаружено 11 шахт с останками расстрелянных во время сталинских репрессий. Однако доводы против застройки в тот день услышаны не были. Собравшиеся получили в ответ лишь сухой вердикт: «Препятствовать строительству в этом месте на сегодня нет никаких оснований». Правда, было решено провести юридическую экспертизу проекта – ожидаются ее результаты.

Но по словам Сергея Самсонова, речь о непосредственном начале строительства пока не идет, соответствующее решение еще не принято. На будущей неделе в главном управлении архитектуры и градостроительства Челябинска пройдет встреча со специалистами, проводившими в 2006 году другую экспертизу объекта: с позиций культуры, истории и краеведения.

Среди приглашенных – непосредственные участники раскопок в шахтах, куда в 30-е годы были сброшены тела расстрелянных и замученных. Как заметил Самсонов, южноуральские археологи и краеведы смогут лишний раз поделиться тем ужасом, который они пережили, соприкоснувшись с историей своей страны в таком формате.

Как уверяет чиновник, именно от итогов совещания с этими людьми во многом зависит будущее намеченной стройки – начнется она по плану, либо будет всё же отменена по морально-этическим мотивам.

«Для нас в первую очередь важен все-таки моральный аспект, – отмечает замначальника структурного подразделения горадминистрации. – Если вас интересует лично мое мнение, то я не являюсь прямым сторонником этого строительства. Но в одном могу вас успокоить совершенно точно – самой «Золотой горы», захоронений и останков жертв стройка ни в коем случае не коснется. Я видел проект, и уверяю вас, он не предусматривает ничего подобного. Речь идет только о возведении линейных объектов на близлежащих улицах».

Напомним, новые жилые многоэтажки должны появиться западней Тополиной аллеи на северо-западе Челябинска – район улиц академиков Королева и Сахарова.

Кроме того, как сообщало агентство, на «Золотой горе» планируют построить мемориал. О таком намерении рассказал 3 июля на расширенном аппаратном совещании председатель челябинской Думы Станислав Мошаров.

«Мы проведем консультации, и я думаю, на этом месте должен появиться мемориальный комплекс. Нужно думать, как это все совместить с жилыми застройками», - рассказал тогда Станислав Мошаров.

«Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.

Илья Михайлов
 
 

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