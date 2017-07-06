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В субботу челябинцы отметят День семьи, любви и верности

 
В субботу челябинцы отметят День семьи, любви и верности. Фото Валерия Иванова

06/07/2017 - 14:01 В субботу, 8 июля, Челябинск отметит Всероссийский день семьи, любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи.

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем семьи, любви и верности. «Сегодня мы чествуем большие и дружные семьи. Они испокон были в почете на Южном Урале, пользовались заслуженным уважением – именно за то, что каждый из супругов бережно хранил любовь и верность друг к другу, добивался успехов, воспитывал детей, жил полной жизнью. Я всегда говорил, что с крепкой семьи начинается крепкая страна – достойная, богатая и сильная. Мы все стремимся к такой России. Есть старая мудрость: «Не нужен клад, когда в доме лад». Желаю вам сохранить это богатство. Здоровья, счастья и благополучия!», - говорится в поздравлении.

На Кировке 8 июля в 14 часов состоится праздник «Дарите ромашки». Гостей праздника ждет концерт с выступлением творческих коллективов города, цирковые номера, шоу мыльных пузырей, вокальные и танцевальные номера, развлекательная программа с подарками. Для детей будет организована огромная игровая зона, аквагрим, раскраски, творческие мастер-классы и установлены качели, спортивные комплексы и бассейн.

Каждый желающий сможет принять участие в творческих мастер-классах по созданию значков-ромашек, ромашковых кораблей, ромашкового чая, а так же кукол-оберегов. Для любителей фотосессий будут организованы тематические ромашковые фотозоны: ромашковое поле, объемные ромашки и венки из полевых цветов. Для гостей праздника предусмотрена водная станция и самый семейный мастер-класс по созданию топиария – дерева семейного счастья.

В полдень 8 июля горсад имени Пушкина превратится в «Парк любви, семьи и верности», где будут зарождаться новые традиции и обычаи. В центре парка будет проходить концертно-игровая программа с любимыми героями мультфильмов. В программе праздника: семейные ценности от Барбоскиных, сплочение с помощью Поролонового шоу, любовь в каждом пузыре от Мыльного пирата, секреты счастливой семейной жизни от Цветана и Розочки. Гигантские Трансфомеры, расшевелят всех веселыми танцами под зажигательную музыку.

В воскресенье, 9 июля, в физкультурно-спортивном клубе «Горка» состоится Фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Гостей фестиваля ожидают практические фольклорные и прикладные мастер-классы, музыкальные и танцевальные номера от лучших творческих коллективов, ярмарка hand-made, сказочные соревнования. Самой зрелищной частью фестиваля станет конкурсное дефиле в сказочных костюмах «Элли в кругу друзей».

На фестивале научат сказотворчеству, накормят медом, напоят квасом и морсами, проведут мастер-класс по квилингу и фестиваль летающих объектов (светящихся фонариков и воздушных шариков). Баба Яга расскажет и покажет, как заваривать русский чай и лекарственные травы.

Мероприятие начнется в полдень по адресу: город Копейск, проспект Победы, 49-А.

Ольга Мельчакова
 
 
 

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