Челябинцы получат доступ к сокровищам Московского Кремля

07/07/2017 - 11:34 В Челябинске в 2018 году откроется первая выставка экспонатов историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Южноуральцы смогут знакомиться с сокровищами Кремля в течение семи лет.

Сегодня, 7июля, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и директор историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гарагина подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали в Государственном историческом музее Южного Урала, где и будут экспонироваться предметы из коллекции музеев Кремля. Подобных соглашений с другими регионами у «Московского Кремля» ранее не было.

«Нам очень нравится Челябинск. Мы здесь были в гостях со своей выставкой несколько лет назад. С удовольствием сейчас строим планы о том, чтобы на протяжении ближайших 7 лет привозить сюда различные выставочные проекты из музеев Московского Кремля. Первым проектом станет парадная охота», – отметила Елена Гарагина, дочь первого космонавта.

Экспозиция иллюстрирует разные виды охоты, вкусы и личные предпочтения русских царей и императоров XVII–XVIII столетий. Также челябинцы смогут познакомиться с удивительными памятниками, которые на протяжении веков хранятся в знаменитой Оружейной палате.

Елена Гагарина в Челябинске познакомилась с выставочным проектом «Ислам. История, традиции, культура», который открылся в историческом музее.

На выставке представлены три большие коллекции: из Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга, музея истории исламской культуры города Казани и национального музея республики Башкортостан. В каждой из них есть множество ценнейших экспонатов. Особое место в коллекции казанского музея истории исламской культуры занимает коллекция Коранов, переведенных на языки народов мира.

Также на выставке представлены уникальные предметы из музея истории религии Санкт-Петербурга. Это факсимильная копия Корана Османа, или Самаркандского куфического Корана – рукописи, которую в мусульманском мире почитают как прообраз всех списков Корана.

Всего будут представлены более 400 уникальных экспонатов, которые расскажут об истории развития ислама на территории России.