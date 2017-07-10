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Дубровский: Сабантуй близок всем народам Южного Урала

 

10/07/2017 - 09:30 Около 30 тысяч человек приняли участие областном национально-спортивном празднике Сабантуй в Троицке (Челябинская область). Гостями праздника стали Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, профессор Амманского международного Университета Исламских наук (Иордания), шейх Абдурраззак Ассаиди, имамы и исламоведы из других регионов России и стран СНГ, губернатор области Борис Дубровский.

Татарское подворье было первым на праздничном пути высоких гостей. У юрты Конгресса татар почетную делегацию встретила финалистка областного конкурса «Татар кызы» с вкуснейшим чак-чаком. Здесь главу Южного Урала ждал «хан Герей» в сопровождении прекрасных юных дев. Татарские принцессы в разноцветных платьях, как россыпь драгоценных камней, угощали присутствующих национальными лакомствами. Никто не устоял перед искушением! Борису Александровичу за «доброе княжение» вручили ханскую грамоту и богато украшенную татарскую нагайку – камчу – как символ власти.

Татарстанцы из Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан встретили высоких гостей яркими танцами, музыкой и радушными песнями. Глава Муслюмовского района РамильМуллин подарил Борису Дубровскому тюбетейку и угостил всех чак-чаком, приготовленным уже по казанскому рецепту. 

Посетив юрты Конгресса татар, гости переместились в башкирский городок, где присутствующим дали на пробу настоящий мед и познакомили с традиционными ремеслами. После почетная делегация приняла участие в открытии Сабантуя.

«Уважаемые земляки и гости! Рад быть вместе с вами на этом замечательном празднике, – приветствовал гостей праздника губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Сабантуй близок всем народам, проживающим на Южном Урале. Всем, кто своим трудом растит хлеб, знает и любит землю, умеет на ней работать. Пусть родная земля отблагодарит всех за весенние труды, посевные хлопоты и подарит южноуральцам богатый урожай!»

«От всей души поздравляю вас с самым долгожданным, любимым, ярким праздником Сабантуй, –обратилась со сцены к присутствующим председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. – Много веков Сабантуй собирает на майдане людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. И мы любим его за то, что именно здесь встречаем самых добрых друзей, общаемся, радуемся и учимся уважать традиции наших предков, воспитываем в молодом поколении любовь к родной культуре».

Подворье Конгресса татар Челябинской области и Муслюмовского района Республики Татарстан посетило более 10 000 человек. Хорошее настроение создавали танцевальные коллективы, колоритные наряды и улыбки хозяев. Здесь можно было посмотреть на национальные интерьеры и интересные предметы быта, к услугам присутствующих был ханский трон – как не сфотографироваться в окружении красавиц! Для самых маленьких – мыльные пузыри и фотозона с сельскими мотивами.

Главными героями культурной программы подворья были финалисты конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете». Лучшую татарочку и самого удалого джигита выбрали буквально накануне, но ребята не пропустили праздник. Полным составом молодые люди встречали гостей подворья, принимали участие в праздничных состязаниях и подарили зрителям задорный танец на торжественном открытии Сабантуя.

Справочно:

Масштабный Сабантуй проходил сразу на нескольких площадках. Гости могли посетить городок юрт, подворий, национальных уголков, посмотреть за работой мастеровых уральской слободы, поболеть за спортсменов национальной борьбы курэш, принять участие в играх и состязаниях. Главный приз Сабантуя, молодой барашек, по традиции достался самому сильному батыру – РасулюМухаметову из Башкирии. 

В большой концертной программе приняли участие коллективы Южного Урала, Татарстана и Башкирии, в общей сложности около 200 артистов. Звездным украшением программы стали ансамбль танца «Урал» из Челябинска и творческий дуэт «Артур&Марат» из Казани.


Фото

Дубровский: Сабантуй близок всем народам Южного Урала
Дубровский: Сабантуй близок всем народам Южного Урала
Дубровский: Сабантуй близок всем народам Южного Урала
Дубровский: Сабантуй близок всем народам Южного Урала
Дубровский: Сабантуй близок всем народам Южного Урала
Дубровский: Сабантуй близок всем народам Южного Урала
 
 

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