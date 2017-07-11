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При получении взятки задержан «важняк» из следственного управления СК России по Челябинской области

 
При получении взятки задержан «важняк» из следственного управления СК России по Челябинской области

11/07/2017 - 09:42 При получении взятки в Челябинске задержали следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области Александра Козлова.

Как стало известно агентству из собственных источников, Козлов подозревается в получении нескольких миллионов рублей,

Известно, что следователь Александр Козлов вел дело бывшего замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко. Взятка, по предварительной информации в 4 миллиона рублей, предназначалась Козлову за положительное решения вопроса в пользу обвиняемого.

Подробности задержания в Следственном Комитете пообещали рассказать ближе к обеду.


 
 

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