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Челябинская область направит 1,2 миллиарда рублей на сдерживание роста тарифов ЖКХ

 

12/07/2017 - 17:11 Челябинская область направит 1,2 миллиарда рублей из регионального бюджета на сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги для жителей.

Об этом доложила министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц на совещании с главами муниципальных образований.

Министерством при экспертизе тарифных заявок были отклонены экономически необоснованные затраты в размере 13 миллиардов рублей, что позволило исключить дополнительную тарифную нагрузку на потребителей.

При полном отказе от бюджетного субсидирования экономически обоснованный рост платежей граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года составил бы в среднем по области 8,4%. По распоряжению губернатора в Челябинской области установлена максимальная планка роста платы в размере 3,9%.

Теплоснабжающим организациям будет компенсирована разница между льготным тарифом, установленным для населения, и экономически обоснованным тарифом.

Таким образом, с первого июля тарифы на электрическую энергию и газ в области увеличились на 3,9%; на тепловую энергию (с учетом принятых льготных тарифов) – 2,7%; на водоснабжение – 9%; на водоотведение – 8,8%.

В Челябинске в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для населения составит 15,3%, что будет компенсировано низким ростом льготного тарифа на тепловую энергию (1,15%).

Кроме того, в регионе действуют льготы по оплате услуг ЖКХ. Они предоставляются участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, у которых расходы на «коммуналку» больше 22% совокупного дохода семьи.

Одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи и матери-одиночки, у которых совокупный доход семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума или превышает величину прожиточного минимума не более чем на 20%, получат субсидии, если размер платы за коммунальные услуги больше 11% совокупного дохода семьи.

Татьяна Кучиц отметила, в Челябинской области абсолютное значение тарифов ниже или сопоставимо с другими субъектами УрФО. В Екатеринбурге рост составил 5%, в Тюмени – 5,4%, в Ханты-Мансийске – 4,2%. 

Любовь Юрина
 
 

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